EGM maaş promosyonu 2025:EGM promosyon ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatar?

EGM’nin merkez ve taşra teşkilatını kapsayacak şekilde yeni protokol için yürüttüğü promosyon görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Yeni promosyon anlaşmasında ekonomik koşullar, enflasyon ve diğer birçok etkenin dikkate alınması bekleniyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası promosyon tercih etmeyen personeli 600 bin liraya kadar faizsiz kredi seçeneğinin tanınmasını önerdi. Yeni döneme ilişkin ihale hazırlıklarının son aşamaya geldiği, bankaların tekliflerini Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletmeye başladığı öğrenildi. Peki EGM promosyon ödemesi 2025 ne kadar olacak? İşte, promosyon ödemelerine ilişkin son durum…