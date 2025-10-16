EGM maaş promosyonu 2025:EGM promosyon ödemesi ne kadar olacak, ne zaman yatar?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışanlar için promosyon ödemeleri beklenmeye başlandı. Üç yıl önce EGM promosyon ihalesi sonucunda 27 bin liralık nakit promosyon desteği sağlanmıştı. Yeni promosyon anlaşması için gözler yapılacak ihaleye çevrildi. İhale öncesinde sendikalar taleplerini iletti. Promosyon ihalesine birçok banka katılırken en yüksek teklif değerlendirilerek ihale sonuca bağlanıyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası bu yıl için 270 bin lira promosyon talebinde bulunmuştu. Peki EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte, ihaleye ilişkin son gelişmeler…
EGM’nin merkez ve taşra teşkilatını kapsayacak şekilde yeni protokol için yürüttüğü promosyon görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Yeni promosyon anlaşmasında ekonomik koşullar, enflasyon ve diğer birçok etkenin dikkate alınması bekleniyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası promosyon tercih etmeyen personeli 600 bin liraya kadar faizsiz kredi seçeneğinin tanınmasını önerdi. Yeni döneme ilişkin ihale hazırlıklarının son aşamaya geldiği, bankaların tekliflerini Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletmeye başladığı öğrenildi. Peki EGM promosyon ödemesi 2025 ne kadar olacak? İşte, promosyon ödemelerine ilişkin son durum…