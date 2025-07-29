EGM ÖGG 2025 takvimi: 116.Dönem ÖGG sınavı ne zaman?

EN AZ 60 PUAN ALMAK GEREKİYOR

Sınavda başarılı sayılabilmek için adayların en az 60 puan alması gerekiyor. Değerlendirme sürecinde yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek; yani dört yanlış bir doğruyu götürmeyecek. Adayların sınav kitapçıkları optik formlar üzerinden okunacak ve merkezi sistemle puanlandırılacak.