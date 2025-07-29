EGM ÖGG 2025 takvimi: 116.Dönem ÖGG sınavı ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, 2025 yılı takvimine göre belirlenen tarihlerde uygulanmaya devam ediyor. Sertifika alarak özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen adaylar, Ağustos ayında yapılacak ÖGG sınavının tarihini merak ediyor. Peki, ağustos ayında gerçekleşecek olan ÖGG sınavı ne zaman?

EGM ÖGG 2025 takvimi: 116.Dönem ÖGG sınavı ne zaman? - 1

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için kılavuz yayımlandı. ÖGG sınavı ise 24 Ağustos Paar günü saat 10:00'da uygulanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı kapsamında adaylara toplam 100 soru yöneltilecek.

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EGM ÖGG 2025 takvimi: 116.Dönem ÖGG sınavı ne zaman? - 2

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Her soru 1 puan değerinde olacak ve değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak. Sınav soru ve cevapları da 26 Ağustos günü erişime açılacak.

EGM ÖGG 2025 takvimi: 116.Dönem ÖGG sınavı ne zaman? - 3

ÖGG 116. DÖNEM SONUÇ TARİHİ

Takvime göre, Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 12 Eylül günü www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden erişime açılacak. Sınav sonuçlarına itirazlar 15-17 Eylül tarihleri arasında alınacak. İtiraz için adayların 350 TL ücreti Halk Bank şubelerine yatırmaları gerekiyor.

EGM ÖGG 2025 takvimi: 116.Dönem ÖGG sınavı ne zaman? - 4

EN AZ 60 PUAN ALMAK GEREKİYOR

Sınavda başarılı sayılabilmek için adayların en az 60 puan alması gerekiyor. Değerlendirme sürecinde yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek; yani dört yanlış bir doğruyu götürmeyecek. Adayların sınav kitapçıkları optik formlar üzerinden okunacak ve merkezi sistemle puanlandırılacak.

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