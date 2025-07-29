EGM ÖGG 2025 takvimi: 116.Dönem ÖGG sınavı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde gerçekleştirilen Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, 2025 yılı takvimine göre belirlenen tarihlerde uygulanmaya devam ediyor. Sertifika alarak özel güvenlik sektöründe görev almak isteyen adaylar, Ağustos ayında yapılacak ÖGG sınavının tarihini merak ediyor. Peki, ağustos ayında gerçekleşecek olan ÖGG sınavı ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için kılavuz yayımlandı. ÖGG sınavı ise 24 Ağustos Paar günü saat 10:00'da uygulanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek olan 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı kapsamında adaylara toplam 100 soru yöneltilecek.