EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı 2025: 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı egm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. 116. dönem sınavlarına katılan adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacak. Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bilgileriyle birlikte sonuç ekranına erişim sağlayabilecek. ÖGG sınav sonuçları için ilan edilen takvimde sonuçların 12 Eylül (bugün) erişime açılacağı duyurulmuştu. Sabah erken saatlerde adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor. Peki ÖGG 116. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…

EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı 2025: 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? - 1

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ilan edilecek. 116. dönem ÖGG'ye katılamayan adaylar 117. ÖGG sınavı için 19 Ekim'i beklemeye koyuldu. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sorgulama ekranı...

TÜRKİYE HABERLERİ

EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı 2025: 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? - 2

116. ÖGG SONUÇ TARİHİ

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı için süreç 18 Temmuz günü başlamıştı. Sınavlar 24 Ağustos'ta uygulandı ve sonuçlar da 12 Eylül günü ilan edilecek.

Sonuçlar açıklandığında ilgililer sorgulama işlemini www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden sorgulayabilecek.

ÖGG sınavları için adaylar silahsızda 550 TL, silahlı ve silah farkında ise 700 TL ödeme yaptı. Sınav ücretleri Halk Bankası hesaplarına yatırıldı.

EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı 2025: 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı? - 3

ÖGG SINAV TAKVİMİ

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı, yılın geri kalanında iki kez düzenlenecek. 117. dönem ÖGG 19 Ekim'de, 118. ÖGG de 14 Aralık günü düzenlenecek.

DAHA FAZLA GÖSTER