EGM ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı 2025: 116. dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı egm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. 116. dönem sınavlarına katılan adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacak. Adaylar T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodu bilgileriyle birlikte sonuç ekranına erişim sağlayabilecek. ÖGG sınav sonuçları için ilan edilen takvimde sonuçların 12 Eylül (bugün) erişime açılacağı duyurulmuştu. Sabah erken saatlerde adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını kontrol ediyor. Peki ÖGG 116. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı…
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden ilan edilecek. 116. dönem ÖGG'ye katılamayan adaylar 117. ÖGG sınavı için 19 Ekim'i beklemeye koyuldu. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sorgulama ekranı...