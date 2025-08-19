EGM paylaştı: Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 116. dönem sınav tarihi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların merakla beklediği duyuruyu yaptı. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 116. dönem sınav tarihine ilişkin açıklama yayımlandı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav için belirlenen takvim, başvuru süreci ve sınav günü detayları EGM tarafından paylaşıldı.
