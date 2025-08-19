EGM paylaştı: Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 116. dönem sınav tarihi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların merakla beklediği duyuruyu yaptı. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 116. dönem sınav tarihine ilişkin açıklama yayımlandı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı sınav için belirlenen takvim, başvuru süreci ve sınav günü detayları EGM tarafından paylaşıldı.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 116. dönem sınav tarihi resmen açıklandı. EGM tarafından yayımlanan takvime göre, 116. dönem ÖGG yazılı sınavı belirlenen tarihte ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

116. Temel Eğitim ile 92. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı, 24 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Silahlı adaylar için geçerli olan uygulamalı atış sınavı ise 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Sınava katılacak adaylar için giriş belgeleri ve sınav yerleri, sınavdan kısa süre önce erişime açılacak.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik (ÖGG) sınav sonuçları, 12 Eylül tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden duyurulacak.

