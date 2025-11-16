Memuriyete yeni başlayanlarda belirtilen promosyon tutarından yararlanabilecek. Emeklilik, istifa, kurum değişikliği vb. durumlarda hiçbir şekilde promosyon tutarı geri alınmayacak.

Ücretsiz izne çıkan veya göreve iade edilen polisler için de aktif olmayan süre tutarı düşülerek kalan promosyon tutarı yatırılacak.

Şartnamede yer alan bilgiye göre maaş promosyon süresi 3 yılı geçmeyecek ve belirlenecek olan promosyon tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacak.