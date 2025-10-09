EGM promosyon anlaşması ihale tarihi 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka maaş promosyon teklifi ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanları promosyon ihale anlaşmasının yapılacağı tarihi bekliyor. EGM bünyesinde görev yapan yüz binlerce polis ve personeli 2025 yılı banka promosyon anlaşmasını bekliyor. Kamu kurumlarının bankalarla yaptığı promosyon anlaşmaları önemli ölçüde artarken, son olarak Adalet Bakanlığı çalışanlarına 99 bin 500 lira promosyon anlaşması yapılmıştı. Şimdi gözler EGM promosyonuna çevrildi. EGM'nin yeni dönemde hangi banka ile anlaşma yapacağı ve promosyon miktarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2025 EGM promosyon anlaşması teklifi ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin merakla beklediği banka maaş promosyon anlaşması için 2025 yılı süreci başladı. Polis teşkilatında görev yapan yüz binlerce personelin gözü, yapılacak yeni ihale ve bankaların vereceği tekliflerde. Özellikle son yıllarda kamu kurumlarında promosyon miktarlarının artmasıyla birlikte EGM’nin yapacağı anlaşmanın, en yüksek promosyon ihalelerinden biri olarak öne çıkması bekleniyor. Peki, 2025 EGM promosyon ihalesi ne zaman?

EGM PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde (EGM) maaş promosyon sürecine yönelik beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Mevcut sözleşmenin 13 Kasım 2025 tarihinde tamamlanabileceği iddialar arasında.

Kulis bilgilerine göre, sürecin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde promosyon ödemelerinin 15 Kasım 2025 civarında personele yapılması bekleniyor. Ancak kesin takvimin, ihale sonucunun netleşmesinin ardından duyurulacağı belirtiliyor.

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASININ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı maaş promosyonuna ilişkin teklif ve çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, teşkilat mensuplarının hak ettiği ekonomik kazanımlar için sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı.

Hazırlanan raporda geçmiş dönem verileri ve gelecek dönem projeksiyonları dikkate alınarak taleplerin oluşturulduğu belirtildi.

Sendikanın kamuoyuyla paylaştığı başlıca talepler şu şekilde sıralandı:

2025 maaş promosyon tutarı 270 bin TL olarak belirlendi. Bu ödemenin tek seferde ve peşin yapılması istendi. Ayrıca yıllık enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması talep edildi.

Promosyon yerine alternatif tercih kullanmak isteyen personele, 600 bin TL tutarında sıfır faizli kredi imkânı sunulması önerildi.

İhale şartnamesinin 164 bin 440 TL taban fiyat üzerinden açıklanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, bu taleplerin temel amacının teşkilat mensuplarının ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkıda bulunmak ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde almalarını temin etmek olduğu belirtildi.

Sendika, maaş promosyon sürecini şeffaf bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

BANKALAR ARASINDA REKABET BEKLENİYOR

Polis teşkilatı, Türkiye’nin en geniş kamu çalışanı kitlesine sahip kurumlarından biri. Bu nedenle bankalar, EGM promosyon ihalesinde en yüksek teklifi verebilmek için yoğun bir yarış içinde olacak. Sektör temsilcilerine göre bu yıl promosyon tutarlarının, maaş katsayıları ve enflasyon farkı göz önüne alındığında önceki anlaşmalardan çok daha yüksek olması bekleniyor.

