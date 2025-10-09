EGM promosyon anlaşması ihale tarihi 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka maaş promosyon teklifi ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASININ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 yılı maaş promosyonuna ilişkin teklif ve çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, teşkilat mensuplarının hak ettiği ekonomik kazanımlar için sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı.



Hazırlanan raporda geçmiş dönem verileri ve gelecek dönem projeksiyonları dikkate alınarak taleplerin oluşturulduğu belirtildi.



Sendikanın kamuoyuyla paylaştığı başlıca talepler şu şekilde sıralandı:



2025 maaş promosyon tutarı 270 bin TL olarak belirlendi. Bu ödemenin tek seferde ve peşin yapılması istendi. Ayrıca yıllık enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması talep edildi.



Promosyon yerine alternatif tercih kullanmak isteyen personele, 600 bin TL tutarında sıfır faizli kredi imkânı sunulması önerildi.



İhale şartnamesinin 164 bin 440 TL taban fiyat üzerinden açıklanması gerektiği ifade edildi.



Açıklamada, bu taleplerin temel amacının teşkilat mensuplarının ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkıda bulunmak ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde almalarını temin etmek olduğu belirtildi.



Sendika, maaş promosyon sürecini şeffaf bir şekilde yürütmeye devam edeceklerini ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.