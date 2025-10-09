EGM promosyon anlaşması ihale tarihi 2025: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) banka maaş promosyon teklifi ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanları promosyon ihale anlaşmasının yapılacağı tarihi bekliyor. EGM bünyesinde görev yapan yüz binlerce polis ve personeli 2025 yılı banka promosyon anlaşmasını bekliyor. Kamu kurumlarının bankalarla yaptığı promosyon anlaşmaları önemli ölçüde artarken, son olarak Adalet Bakanlığı çalışanlarına 99 bin 500 lira promosyon anlaşması yapılmıştı. Şimdi gözler EGM promosyonuna çevrildi. EGM'nin yeni dönemde hangi banka ile anlaşma yapacağı ve promosyon miktarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2025 EGM promosyon anlaşması teklifi ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin merakla beklediği banka maaş promosyon anlaşması için 2025 yılı süreci başladı. Polis teşkilatında görev yapan yüz binlerce personelin gözü, yapılacak yeni ihale ve bankaların vereceği tekliflerde. Özellikle son yıllarda kamu kurumlarında promosyon miktarlarının artmasıyla birlikte EGM’nin yapacağı anlaşmanın, en yüksek promosyon ihalelerinden biri olarak öne çıkması bekleniyor. Peki, 2025 EGM promosyon ihalesi ne zaman?