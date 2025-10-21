EGM promosyon ihale anlaşması 2025: EGM banka maaş promosyon teklifi ne kadar oldu, ihale ertelendi mi? En yüksek teklif veren banka belli oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanlarının gözü ihale anlaşmasının yapılacağı tarihe çevrilmişti. Bankaların ihale teklifleri alınmaya başladı. 36 ay süreli anlaşma için bankalar ilk tekliflerini tamamladı ve açık artırmaya gidildi. En yüksek teklifi veren banka ise açık artırma sonucunda Vakıfbank oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yüz binlerce polis ve teşkilat görevlisi, 2025 yılı banka promosyon anlaşmasını bekliyor. Kamu kurumlarının bankalarla yaptığı promosyon anlaşmaları bu yıl büyük ölçüde artarken, EGM'nin yeni dönemde hangi banka ile anlaşma yapacağı ve promosyon miktarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, 2025 EGM banka promosyon ihalesi ne kadar olacak, bankaların teklifleri ne kadar oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelini yakından ilgilendiren banka maaş promosyon anlaşması için süreç devam ediyor. 2025 yılında, milyonlarca polis ve emniyet çalışanı gözlerini EGM promosyon ihalesi tarihi ve bankalardan gelecek tekliflere çevirmişti. Önümüzdeki süreçte yapılacak 3 yıllık yeni anlaşmanın, son yıllarda yapılan en yüksek promosyon tutarlarından birine ulaşması bekleniyordu fakat bankalar sendikaların beklentisini karşılamadı. Peki, 2025 EGM banka maaş promosyon teklifleri ne kadar oldu?

2025 EGM PROMOSYON İHALESİ SONA ERDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde saat 14.30’da gerçekleşti.

Promosyon ihalesi, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu’nda yapıldı.

İhaleye katılan bankalar tekliflerini sundu.

SENDİKALARIN BEKLENTİSİ NE KADAR?

Polis memurları ve emniyet çalışanları, promosyon miktarının adil ve güncel ekonomik şartlara uygun olmasını talep ediyor. Sosyal medyada polis sendikaları tarafından yapılan paylaşımlar sonrasında, promosyon beklentileri belli oldu.

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın 2025 EGM maaş promosyonu talebi şu şekilde;

- Kişi başı 270.000 TL promosyon

- Değerler hassasiyeti olan yada seçim hakkını promosyon yerine kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi

- 2025 EGM promosyon ihalesinin en alt 163.440 TL taban fiyatla çıkması

Sendikalar, yeni dönemde şeffaf bir ihale süreci yürütülmesi ve bankalar arasında rekabetin artırılması gerektiğini vurguluyor.

İHALEYE KATILIM SAĞLAYAN BANKALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) promosyon ihalesine katılacak olan bankalar belli oldu. Bankaların temsilcileri, promosyon ihalesinin yapılacağı salona geldi. İhaleye katılan bankalar şu şekilde;

Halkbank
Türkiye İş Bankası
Yapı Kredi
Vakıfbank
Denizbank
Ziraat Bankası

BANKALARIN TEKLİFLERİ NE KADAR?

Bankaların 36 aylık süre için ilk teklifleri şu şekilde;

Halkbank: 75 bin TL
İş Bankası: 30 bin TL
Yapı Kredi: 54 bin TL
Vakıfbank: 75 bin TL
Denizbank: Teklif vermedi.
Ziraat Bankası: 50 bin TL

Açık artırma başladı ve ilk teklifin üzerine bankalar yeni tekliflerini iletti. 

Halk Bank en yüksek teklifini 3. turda 85 bin TL olarak açıkladı ve 4.turda ihaleden çekildi.

İş Bankası teklifini 86 bin 500 TL'ye yükseltti.

Yapı Kredi 3. turda ihaleden çekildi.

Vakıfbank 4. turda teklifini 87 bin 500'e yükseltti.

Ziraat Bankası 4. turda ihaleden çekildi.

Böylelikle ihalede yarışan sadece İş Bankası ve Vakıfbank kaldı.

EN YÜKSEK TEKLİF VAKIFBANK

İş Bankası en yüksek 88 bin 500 TL vererek 7. turda ihaleden çekildi.

İhalede tek kalan Vakıfbank ise 90 bin TL ile teklifini tamamladı.

Böylelikle en yüksek teklifi veren banka Vakıfbank oldu.

PROMOSYONLAR TEK SEFERDE PERSONELLERİN HESABINA YATACAK

EGM tarafından yapılan promosyon ihalesi açıklaması sonrasında, ihale tutarının anlaşılan banka tarafından personelin şahsi hesabına yatırılacağı belirtildi.

Açıklamada, "İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir." ifadeleri yer aldı.

