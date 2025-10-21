EGM promosyon ihale anlaşması 2025: EGM banka maaş promosyon teklifi ne kadar oldu, ihale ertelendi mi? En yüksek teklif veren banka belli oldu

SENDİKALARIN BEKLENTİSİ NE KADAR?

Polis memurları ve emniyet çalışanları, promosyon miktarının adil ve güncel ekonomik şartlara uygun olmasını talep ediyor. Sosyal medyada polis sendikaları tarafından yapılan paylaşımlar sonrasında, promosyon beklentileri belli oldu.



Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın 2025 EGM maaş promosyonu talebi şu şekilde;



- Kişi başı 270.000 TL promosyon



- Değerler hassasiyeti olan yada seçim hakkını promosyon yerine kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi



- 2025 EGM promosyon ihalesinin en alt 163.440 TL taban fiyatla çıkması



Sendikalar, yeni dönemde şeffaf bir ihale süreci yürütülmesi ve bankalar arasında rekabetin artırılması gerektiğini vurguluyor.