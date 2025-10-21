EGM promosyon ihale anlaşması 2025: EGM banka maaş promosyon teklifi ne kadar oldu, ihale ertelendi mi? En yüksek teklif veren banka belli oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanlarının gözü ihale anlaşmasının yapılacağı tarihe çevrilmişti. Bankaların ihale teklifleri alınmaya başladı. 36 ay süreli anlaşma için bankalar ilk tekliflerini tamamladı ve açık artırmaya gidildi. En yüksek teklifi veren banka ise açık artırma sonucunda Vakıfbank oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yüz binlerce polis ve teşkilat görevlisi, 2025 yılı banka promosyon anlaşmasını bekliyor. Kamu kurumlarının bankalarla yaptığı promosyon anlaşmaları bu yıl büyük ölçüde artarken, EGM'nin yeni dönemde hangi banka ile anlaşma yapacağı ve promosyon miktarının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, 2025 EGM banka promosyon ihalesi ne kadar olacak, bankaların teklifleri ne kadar oldu?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelini yakından ilgilendiren banka maaş promosyon anlaşması için süreç devam ediyor. 2025 yılında, milyonlarca polis ve emniyet çalışanı gözlerini EGM promosyon ihalesi tarihi ve bankalardan gelecek tekliflere çevirmişti. Önümüzdeki süreçte yapılacak 3 yıllık yeni anlaşmanın, son yıllarda yapılan en yüksek promosyon tutarlarından birine ulaşması bekleniyordu fakat bankalar sendikaların beklentisini karşılamadı. Peki, 2025 EGM banka maaş promosyon teklifleri ne kadar oldu?