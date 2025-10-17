EGM promosyon ihalesi tarihi belli oldu: 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak?

EGM maaş promosyonu anlaşması için ihale tarihi belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü çalışanlarına ödenecek promosyon için görüşmeler devam ediyor. . Üç yıl önce EGM promosyon ihalesi sonucunda 27 bin liralık nakit promosyon desteği sağlanmıştı. Yeni promosyon anlaşması için gözler yapılacak ihaleye çevrildi. İhale öncesinde sendikalar taleplerini iletti. Promosyon ihalesine birçok banka katılırken en yüksek teklif değerlendirilerek ihale sonuca bağlanıyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası bu yıl için 270 bin lira promosyon talebinde bulunmuştu. Peki EGM promosyonu ne kadar olacak, ne zaman yatacak? İşte, ihaleye ilişkin son gelişmeler…

EGM’nin merkez ve taşra teşkilatını kapsayacak şekilde yeni protokol için yürüttüğü promosyon görüşmelerinde sona yaklaşıldı. Yeni promosyon anlaşmasında ekonomik koşullar, enflasyon ve diğer birçok etkenin dikkate alınması bekleniyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası promosyon tercih etmeyen personeli 600 bin liraya kadar faizsiz kredi seçeneğinin tanınmasını önerdi. Yeni döneme ilişkin ihale hazırlıklarının son aşamaya geldiği, bankaların tekliflerini Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletmeye başladığı öğrenildi. Peki EGM promosyon ödemesi 2025 ne kadar olacak? İşte, promosyon ödemelerine ilişkin son durum…

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ 2025 NE KADAR OLACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin maaş promosyonu ödemesi için henüz rakam netleşmedi. 

Promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30’da düzenlenecek. İhaleye, EGM’nin onayıyla birlikte Emniyet Teşkilatı Sendikası da katılım sağlayabilecek.

Emniyet Teşkilatı Sendikası, 2025 dönemi promosyon için 270.000 TL tutarında peşin ödeme talebinde bulundu.

Sendika ayrıca promosyonu tercih etmeyen personellere yönelik 600.000 TL’ye kadar faizsiz kredi seçeneğinin tanınmasını önerdi. İhale şartnamesinde,164.440 TL taban fiyat belirlenmesi yönünde talep de iletildi.

İhalenin sonuçlanmasının ardından promosyon ödemelerinin en geç Kasım ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Yeni promosyon protokolü, eski anlaşmanın süresinin dolmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Ödeme şartlarının netleşmesinin ardından, anlaşmayı kazanan banka ile EGM arasında protokol imzalanacak.

