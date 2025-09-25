EGM promosyon ihalesinde son durum: 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak?
Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ihalesi anlaşması için bekleyiş sürüyor. Teşkilat mensuplarının maaş promosyonları son olarak 27 bin TL olarak ödenmişti. Yeni 3 yıllık dönem için bankaların teklifleri neticesinde ihale kararı bekleniyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası ise çalışanların beklentilerine yönelik talepleri paylaştı. Buna göre EGM promosyon talebi 270 bin TL olarak duyuruldu. Gözler promosyon ihale anlaşmasında.
EGM promosyonuna dair talepler belli olmuştu. Promosyona alternatif olarak 600 bin TL faizsiz kredi teklifi bekleniyor. Ayrıca sözleşme süresi boyunca 1 defaya mahsus olmak üzere borç yapılandırma hakku sunulması da talepler arasında. Son olarak Vakıfbank ile promosyonda anlaşan EGM personellerinin yeni dönem için beklentisi 270 bin TL promosyon ödemesi oldu. Peki, EGM promosyon anlaşması ne zaman olur?