EGM promosyon ihalesinde son durum: 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak?

EGM promosyonuna dair talepler belli olmuştu. Promosyona alternatif olarak 600 bin TL faizsiz kredi teklifi bekleniyor. Ayrıca sözleşme süresi boyunca 1 defaya mahsus olmak üzere borç yapılandırma hakku sunulması da talepler arasında. Son olarak Vakıfbank ile promosyonda anlaşan EGM personellerinin yeni dönem için beklentisi 270 bin TL promosyon ödemesi oldu. Peki, EGM promosyon anlaşması ne zaman olur?