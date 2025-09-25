EGM promosyon ihalesinde son durum: 2025 EGM promosyonu ne kadar olacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ihalesi anlaşması için bekleyiş sürüyor. Teşkilat mensuplarının maaş promosyonları son olarak 27 bin TL olarak ödenmişti. Yeni 3 yıllık dönem için bankaların teklifleri neticesinde ihale kararı bekleniyor. Emniyet Teşkilatı Sendikası ise çalışanların beklentilerine yönelik talepleri paylaştı. Buna göre EGM promosyon talebi 270 bin TL olarak duyuruldu. Gözler promosyon ihale anlaşmasında.

EGM promosyonuna dair talepler belli olmuştu. Promosyona alternatif olarak 600 bin TL faizsiz kredi teklifi bekleniyor. Ayrıca sözleşme süresi boyunca 1 defaya mahsus olmak üzere borç yapılandırma hakku sunulması da talepler arasında. Son olarak Vakıfbank ile promosyonda anlaşan EGM personellerinin yeni dönem için beklentisi 270 bin TL promosyon ödemesi oldu. Peki, EGM promosyon anlaşması ne zaman olur?

EGM PROMOSYON İHALESİNDE SON DURUM

Teşkilat personellerini temsilen Emniyet Teşkilatı Sendikası, talepleri sıralamıştı. Ancak henüz ihale süreci tamamlanmadı. Eylül ayı noktalanmadan anlaşmaya varılması ve ödemelerin de kasım ayı gibi yapılabilmesi beklenenler arasında.

Geçen 3 yıllık dönem için Vakıfbank ile ihalede anlaşılmış ve teşkilat çalışanlarına 27 bin TL promosyon ödemesi yapılmıştı.

PROMOSYON VEYA FAİZSİZ KREDİ

Sendikanın 2025 talebi: Kişi başı 270 bin TL tek seferlik ve peşin olmak üzere promosyon ödemesi.

Değerler nedeniyle hassasiyeti bulunanlar için ise alternatif olarak faizsiz 600 bin TL değerinde kredi seçeneği.

164.440 TL taban fiyatı ile ihale şartnamesi açıklanmalı.

Sözleşme süresi boyunca 1 kere piyasa koşullarının altında kredi/kredi kartı borç yapılandırma hakkının tanınması.

Verilen promosyonların emeklilik, istifa, kurum değişikliği vb. durumlarda hiçbir şekilde geri alınmamalı. Memuriyete yeni başlayanlar, başlangıçta belirtilen promosyon tutarını aynı şekilde almalı.

Promosyon sözleşmesi sonrası, herhangi bir sebeple (Ücretsiz izin dönüşü, göreve iade vb.)
kurumda aktif faal görevine başlayan personele; kurumda görev almadığı süreler düşüldükten
sonra, kalan ayların hesaplanarak çıkacak rakamın tek seferde promosyon ödemesinin
yapılması.

