EGM promosyon ödeme takvimi 2025: EGM 100 bin lira promosyon ödemesi ne zaman yatacak? EGM banka maaş promosyonu son durum
EGM promosyon anlaşması için 6 banka teklifte bulundu. En yüksek teklifi veren Vakıfbank ihalenin kazananı oldu. Anlaşmanın tamamlanmasıyla gözler promosyon ödeme tarihlerine çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarda görev yapanlara 100 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.İhale tutarı anlaşılan banka tarafından personelin şahsi hesaplarına yatırılacak. Promosyon ödemesinde herhangi bir taksit veya kesinti olmayacak. Peki EGM promosyon ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? EGM promosyon anlaşması ne kadar? İşte, EGM promosyon ödemelerinde son durum
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelini yakından ilgilendiren banka maaş promosyon anlaşması için süreç sonuçlandı. 2025 yılında, milyonlarca polis ve emniyet çalışanı gözlerini EGM promosyon ihalesi tarihi ve bankalardan gelecek tekliflere çevirmişti. Önümüzdeki süreçte yapılacak 3 yıllık yeni anlaşmanın, son yıllarda yapılan en yüksek promosyon tutarlarından birine ulaşması bekleniyordu fakat bankalar sendikaların beklentisini karşılamadı. Peki, 2025 EGM banka maaş promosyon teklifleri ne kadar oldu?