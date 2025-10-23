EGM promosyon ödeme takvimi 2025: EGM 100 bin lira promosyon ödemesi ne zaman yatacak? EGM banka maaş promosyonu son durum

EN YÜKSEK TEKLİF İŞ BANKASI'NDAN

İş Bankası en yüksek 88 bin 500 TL vererek 7. turda ihaleden çekildi. İhalede tek kalan Vakıfbank ise 90 bin TL ile teklifini tamamladı. Böylelikle en yüksek teklifi veren banka Vakıfbank oldu.

EGM'den 22 Ekim'de yapılan açıklamada ihale komisyonunun en yüksek teklifi veren iki banka olan Vakıfbank ile İş Bankası'ndan tekliflerini güncellemelerini istediği belirtildi.

Vakıfbank teklifinde değişiklik yapmadı, İş Bankası ise teklifini 100 bin TL'ye yükseltti. Yapılan nihai değerlendirme sonucunda İş Bankası'nın teklifi kabul edildi.