EGM promosyon ödeme takvimi 2025: EGM 100 bin lira promosyon ödemesi ne zaman yatacak? EGM banka maaş promosyonu son durum

EGM promosyon anlaşması için 6 banka teklifte bulundu. En yüksek teklifi veren Vakıfbank ihalenin kazananı oldu. Anlaşmanın tamamlanmasıyla gözler promosyon ödeme tarihlerine çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarda görev yapanlara 100 bin lira promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.İhale tutarı anlaşılan banka tarafından personelin şahsi hesaplarına yatırılacak. Promosyon ödemesinde herhangi bir taksit veya kesinti olmayacak. Peki EGM promosyon ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? EGM promosyon anlaşması ne kadar? İşte, EGM promosyon ödemelerinde son durum

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelini yakından ilgilendiren banka maaş promosyon anlaşması için süreç sonuçlandı. 2025 yılında, milyonlarca polis ve emniyet çalışanı gözlerini EGM promosyon ihalesi tarihi ve bankalardan gelecek tekliflere çevirmişti. Önümüzdeki süreçte yapılacak 3 yıllık yeni anlaşmanın, son yıllarda yapılan en yüksek promosyon tutarlarından birine ulaşması bekleniyordu fakat bankalar sendikaların beklentisini karşılamadı. Peki, 2025 EGM banka maaş promosyon teklifleri ne kadar oldu?

EGM PROMOSYON ÖDEMESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi tamamlandı. EGM çalışanlarına Vakıfbank tarafından 100 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Son olarak 3 yıl önce yapılan protokol anlaşması 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girmişti. Bu yılda benzer şekilde 2025 yılının Kasım ayında yürürlüğe girmesi ve ilk hafta içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

SENDİKALARIN BEKLENTİSİ NE KADARDI?

Polis memurları ve emniyet çalışanları, promosyon miktarının adil ve güncel ekonomik şartlara uygun olmasını talep ediyor. Sosyal medyada polis sendikaları tarafından yapılan paylaşımlar sonrasında, promosyon beklentileri belli oldu.

Emniyet Teşkilatı Sendikası'nın 2025 EGM maaş promosyonu talebi şu şekilde;

- Kişi başı 270.000 TL promosyon

- Değerler hassasiyeti olan yada seçim hakkını promosyon yerine kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi

- 2025 EGM promosyon ihalesinin en alt 163.440 TL taban fiyatla çıkması

Sendikalar, yeni dönemde şeffaf bir ihale süreci yürütülmesi ve bankalar arasında rekabetin artırılması gerektiğini vurguluyor.

İHALEYE KATILIM SAĞLAYAN BANKALAR

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) promosyon ihalesine katılacak olan bankalar belli oldu. Bankaların temsilcileri, promosyon ihalesinin yapılacağı salona geldi. İhaleye katılan bankalar şu şekilde;

Halkbank
Türkiye İş Bankası
Yapı Kredi
Vakıfbank
Denizbank
Ziraat Bankası

BANKALARIN TEKLİFLERİ NE KADAR?

Bankaların 36 aylık süre için ilk teklifleri şu şekilde;

Halkbank: 75 bin TL
İş Bankası: 30 bin TL
Yapı Kredi: 54 bin TL
Vakıfbank: 75 bin TL
Denizbank: Teklif vermedi.
Ziraat Bankası: 50 bin TL

Açık artırma başladı ve ilk teklifin üzerine bankalar yeni tekliflerini iletti. 

Halk Bank en yüksek teklifini 3. turda 85 bin TL olarak açıkladı ve 4.turda ihaleden çekildi.

İş Bankası teklifini 86 bin 500 TL'ye yükseltti.

Yapı Kredi 3. turda ihaleden çekildi.

Vakıfbank 4. turda teklifini 87 bin 500'e yükseltti.

Ziraat Bankası 4. turda ihaleden çekildi.

Böylelikle ihalede yarışan sadece İş Bankası ve Vakıfbank kaldı.

EN YÜKSEK TEKLİF İŞ BANKASI'NDAN

İş Bankası en yüksek 88 bin 500 TL vererek 7. turda ihaleden çekildi. İhalede tek kalan Vakıfbank ise 90 bin TL ile teklifini tamamladı. Böylelikle en yüksek teklifi veren banka Vakıfbank oldu.

EGM'den 22 Ekim'de yapılan açıklamada ihale komisyonunun en yüksek teklifi veren iki banka olan Vakıfbank ile İş Bankası'ndan tekliflerini güncellemelerini istediği belirtildi. 

Vakıfbank teklifinde değişiklik yapmadı, İş Bankası ise teklifini 100 bin TL'ye yükseltti. Yapılan nihai değerlendirme sonucunda  İş Bankası'nın teklifi kabul edildi.

PROMOSYONLAR TEK SEFERDE PERSONELLERİN HESABINA YATACAK

EGM tarafından yapılan promosyon ihalesi açıklaması sonrasında, ihale tutarının anlaşılan banka tarafından personelin şahsi hesabına yatırılacağı belirtildi.

