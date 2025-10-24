EGM ÖDEMELERİ 2025: EGM promosyon ödemeleri ne zaman yatacak, hangi gün?
Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon anlaşması tamamlandı. En yüksek teklifi veren banka 100 bin lira ile İş Bankası oldu. Emniyet çalışanları ise Kasım ayına kısa bir zaman kala promosyon ödeme tarihleri ne odaklandı. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan çalışanlara kesinti olmadan ve tek seferde promosyon ödemesi yatırılacak. Promosyon ödemeleri, EGM çalışanlarının şahsi hesapları üzerinden yatırılacak. EGM promosyon ödemeleri için beklenen tarih belli oldu. 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım’da sona erecek. Peki EGM promosyon ne zaman yatar? İşte, 2025 EGM promosyon ödeme tarihlerine ilişkin son durum…
Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ihalesi tamamlanarak anlaşma sağlandı. Polis ve diğer emniyet mensubu çalışanları ise promosyon ödeme tarihlerine odaklandı. İhale anlaşmasına göre EGM promosyonları personelin şahsi hesabına yatırılacak. EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması Kasım ayında yürürlüğe girmişti. Promosyon tutarının belirlenmesi ile birlikte EGM çalışanları promosyon ödeme tarihlerine odaklandı. İllere göre promosyonlar farklı tarihlerde yatırılmayacak. EGM çalışanlarına promosyonlar aynı gün ödenecek. Peki EGM promosyon ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? İşte, EGM promosyon ödemelerinde son durum…