EGM promosyon ödemeleri için kritik tarih: EGM 100 bin lira promosyon 2025 ne zaman yatacak?
13.11.2025 14:13
Son Güncelleme: 13.11.2025 15:22
NTV - Haber Merkezi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanlarına yapılacak promosyon anlaşması tamamlandı. Personel başına yapılacak 100 bin lira promosyon ödemesi tek seferde ve kesinti olmadan hesaplara yatırılacak.
EGM promosyon ödemelerinde en yüksek iki teklifi Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası verdi. Türkiye İş Bankası promosyon teklifini 100 bin liraya yükselterek ihaleyi kazandı. Şartnamede yer alan bilgiye göre promosyon anlaşması 3 yılı geçmeyecek ve peşin olarak yatırılacak.
Kasım ayında iki hafta geride kalırken EGM çalışanları ise promosyon ödemelerine odaklandı. 2022 yılında yapılan promosyon protokolü 1 Kasım’da yürürlüğe girerek çalışanlarına ödemeler yapılmıştı. Peki EGM promosyon ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, promosyon ödemeleri için kritik tarih…
EGM 100 BİN LİRA PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?
İş Bankası promosyon ödemeleri için protokolün yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bir önceki dönemde yapılan promosyon anlaşması 2022 yılının 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmiş ve promosyonlar hesaplara yatırılmıştı.
Promosyon protokol anlaşmasının en geç Kasım ayı sonuna kadar yapılması ve ödemelerin hesaplara geçmesi bekleniyor.
EGM promosyon ödemesi yapılırken memuriyete yeni başlayanlarda belirtilen promosyon tutarından yararlanabilecek. Emeklilik, istifa, kurum değişikliği vb. durumlarda hiçbir şekilde promosyon tutarı geri alınmayacak.
Ücretsiz izne çıkan veya göreve iade edilen polisler için de aktif olmayan süre tutarı düşülerek kalan promosyon tutarı yatırılacak.
Şartnamede yer alan bilgiye göre maaş promosyon süresi 3 yılı geçmeyecek ve belirlenecek olan promosyon tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacak.