EGM promosyon ödemeleri için kritik tarih: EGM 100 bin lira promosyon 2025 ne zaman yatacak?

EGM promosyon ödemelerinde en yüksek iki teklifi Vakıfbank ve Türkiye İş Bankası verdi. Türkiye İş Bankası promosyon teklifini 100 bin liraya yükselterek ihaleyi kazandı. Şartnamede yer alan bilgiye göre promosyon anlaşması 3 yılı geçmeyecek ve peşin olarak yatırılacak.

Kasım ayında iki hafta geride kalırken EGM çalışanları ise promosyon ödemelerine odaklandı. 2022 yılında yapılan promosyon protokolü 1 Kasım’da yürürlüğe girerek çalışanlarına ödemeler yapılmıştı. Peki EGM promosyon ödemeleri 2025 ne zaman yatacak? İşte, promosyon ödemeleri için kritik tarih…