EGM tarih verdi: 114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 114. Dönem Temel Eğitim sınavı ve 90. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) geçtiğimiz hafta sonu 12 Nisan tarihinde düzenlendi. Sınav telaşını geride bırakan adaylar, sonuç heyecanı yaşıyor. EGM sınav sonuç tarihine yayımladığı takvimde yer verildi. Peki, 114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EGM tarih verdi: 114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Özel Güvenlik 114. Dönem Temel Eğitim sınavı ve 90. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG)  ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Adayların sorularına yanıt EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) takvimiyle geldi.

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EGM tarih verdi: 114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

12 Nisan tarihinde düzenlenen ÖGG 114. Dönem Temel Eğitim Sınavı ve  90. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

EGM tarih verdi: 114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan egm.gov.tr adresinden sonuçlara ulaşabilecek.

EGM tarih verdi: 114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını kolaylıkla sorgulayabileceklerdir. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası, sınav adı ve ekranda yer alan güvenlik kodunun eksiksiz bir şekilde girilmesiyle gerçekleştirilecektir.

Sorgulama ekranında adayların sınavdan almış oldukları toplam puanın yanı sıra, verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları da detaylı olarak görüntülenecektir. Bu sayede adaylar, hangi konularda başarılı olduklarını ve hangi alanlarda eksiklik yaşadıklarını daha net bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacaklardır.

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