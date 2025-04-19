EGM tarih verdi: 114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarını kolaylıkla sorgulayabileceklerdir. Sonuç sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası, sınav adı ve ekranda yer alan güvenlik kodunun eksiksiz bir şekilde girilmesiyle gerçekleştirilecektir.



Sorgulama ekranında adayların sınavdan almış oldukları toplam puanın yanı sıra, verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları da detaylı olarak görüntülenecektir. Bu sayede adaylar, hangi konularda başarılı olduklarını ve hangi alanlarda eksiklik yaşadıklarını daha net bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacaklardır.