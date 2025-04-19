EGM tarih verdi: 114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 114. Dönem Temel Eğitim sınavı ve 90. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) geçtiğimiz hafta sonu 12 Nisan tarihinde düzenlendi. Sınav telaşını geride bırakan adaylar, sonuç heyecanı yaşıyor. EGM sınav sonuç tarihine yayımladığı takvimde yer verildi. Peki, 114.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Özel Güvenlik 114. Dönem Temel Eğitim sınavı ve 90. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Adayların sorularına yanıt EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü) takvimiyle geldi.