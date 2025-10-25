EGM yeni promosyon ödeme tarihleri 2025: EGM 100 bin lira promosyon ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EGM PROMOSYON 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada merkez ve taşra teşkilatlarında görevl personelin 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişki promosyon ihalesinin 21 Ekim’de gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

En yüksek teklifi veren iki banka Vakıfbank (90 bin) ve Türkiye İş Bankası (88.500 bin) olurken bankalardan tekliflerini güncellenmesi istenmiştir. Vakıfbank teklifinde değişiklik yapmazken Türkiye İş Bankası teklifini 100 bin liraya yükseltirken ihalenin kazananı oldu.