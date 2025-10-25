EGM yeni promosyon ödeme tarihleri 2025: EGM 100 bin lira promosyon ne zaman, hangi tarihte yatacak?
EGM promosyon anlaşmasının sağlanmasıyla birlikte gözler ödeme takvimine çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Bankası arasında 100 bin liralık anlaşma sağlandı. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personellere tek seferde ve kesinti olmadan promosyon ödemesi yapılacak. Emniyet çalışanlarına ödenecek promosyonlar şahsi hesaplar aracılığıyla yatırılacak. EGM promosyon anlaşması son olarak 2022 yılının Kasım ayında yapılmıştı. Promosyon anlaşmasının protokolü 1 Kasım’da tamamlanacak. Promosyon miktarının belli olmasıyla birlikte öngörülen ödeme takvimi merak ediliyor. Peki EGM yeni promosyonlar ne zaman yatacak? İşte, EGM promosyon ödeme tarihlerine ilişkin son durum…
Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ihalesi tamamlanarak anlaşma sağlandı. Polis ve diğer emniyet mensubu çalışanları ise promosyon ödeme tarihlerine odaklandı. İhale anlaşmasına göre EGM promosyonları personelin şahsi hesabına yatırılacak. EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması Kasım ayında yürürlüğe girmişti. Promosyon tutarının belirlenmesi ile birlikte EGM çalışanları promosyon ödeme tarihlerine odaklandı. İllere göre promosyonlar farklı tarihlerde yatırılmayacak. EGM çalışanlarına promosyonlar aynı gün ödenecek. Peki EGM promosyon ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? İşte, EGM promosyon ödemelerinde son durum…