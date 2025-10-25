EGM yeni promosyon ödeme tarihleri 2025: EGM 100 bin lira promosyon ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EGM promosyon anlaşmasının sağlanmasıyla birlikte gözler ödeme takvimine çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türkiye İş Bankası arasında 100 bin liralık anlaşma sağlandı. Merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personellere tek seferde ve kesinti olmadan promosyon ödemesi yapılacak. Emniyet çalışanlarına ödenecek promosyonlar şahsi hesaplar aracılığıyla yatırılacak. EGM promosyon anlaşması son olarak 2022 yılının Kasım ayında yapılmıştı. Promosyon anlaşmasının protokolü 1 Kasım’da tamamlanacak. Promosyon miktarının belli olmasıyla birlikte öngörülen ödeme takvimi merak ediliyor. Peki EGM yeni promosyonlar ne zaman yatacak? İşte, EGM promosyon ödeme tarihlerine ilişkin son durum…

Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon ihalesi tamamlanarak anlaşma sağlandı. Polis ve diğer emniyet mensubu çalışanları ise promosyon ödeme tarihlerine odaklandı. İhale anlaşmasına göre EGM promosyonları personelin şahsi hesabına yatırılacak. EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması Kasım ayında yürürlüğe girmişti. Promosyon tutarının belirlenmesi ile birlikte EGM çalışanları promosyon ödeme tarihlerine odaklandı. İllere göre promosyonlar farklı tarihlerde yatırılmayacak. EGM çalışanlarına promosyonlar aynı gün ödenecek. Peki EGM promosyon ödeme takvimi 2025 açıklandı mı? İşte, EGM promosyon ödemelerinde son durum…

EGM PROMOSYON 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada merkez ve taşra teşkilatlarında görevl personelin 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişki promosyon ihalesinin 21 Ekim’de gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

En yüksek teklifi veren iki banka Vakıfbank (90 bin) ve Türkiye İş Bankası (88.500 bin) olurken bankalardan tekliflerini güncellenmesi istenmiştir. Vakıfbank teklifinde değişiklik yapmazken Türkiye İş Bankası teklifini 100 bin liraya yükseltirken ihalenin kazananı oldu.

Türkiye İş Bankası tarafından EGM çalışanlarına 100 bin liralık promosyon ödemesi yapılacak. EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.

Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım’da tamamlanacak. EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

Promosyon ödemeleri, EGM çalışanlarına tek seferde ve kesinti olmadan yatırılacak. EGM promosyonları çalışanların şahsi hesaplarına yatırılacak.

