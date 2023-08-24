Egzoza çarpan motosikletli gencin kafatası kırıldı

SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Kaza sonucu bilinci kapanan Arda Arslan ve kardeşi için vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücü Arslan ve kardeşini Sarıyer’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan gencin kafatasında kırılan kemiğin beynine battığı ve bu sebeple sağ gözünü kaybettiği bilgisine ulaşıldı.