Egzoza çarpan motosikletli gencin kafatası kırıldı

İstanbul Kağıthane'de 12 yaşındaki kardeşiyle birlikte motosikletle seyreden 17 yaşındaki Arda Arslan, hatalı dönüş yapan araca çarptı. Kontrolü kaybeden kasksız genç sürücü, başını park halindeki bir aracın egzozuna çarptı. Kafatasında kırılan bir kemiği beynine batan genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağ gözünü kaybeden Arda'nın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Egzoza çarpan motosikletli gencin kafatası kırıldı - 1

Kaza, geçtiğimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Nurtepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 12 yaşındaki kardeşi Onur Mete Arslan ile motosiklete binen Arda Arslan (17) cadde üzerinde seyretmeye başladı. Genç bir süre sonra önünde seyreden ve hatalı dönüş yapan panelvan tipi araca yandan çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Egzoza çarpan motosikletli gencin kafatası kırıldı - 2

Kontrolden çıkan motosikletin üstündeki kasksız genç sürücü, başını park halindeki bir aracın egzozuna çarptı. Gencin kardeşi ise yere savrularak hafif şekilde yaralandı.

Egzoza çarpan motosikletli gencin kafatası kırıldı - 3

SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Kaza sonucu bilinci kapanan Arda Arslan ve kardeşi için vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücü Arslan ve kardeşini Sarıyer’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan gencin kafatasında kırılan kemiğin beynine battığı ve bu sebeple sağ gözünü kaybettiği bilgisine ulaşıldı.

Egzoza çarpan motosikletli gencin kafatası kırıldı - 4

Ameliyatta gencin bacağından alınan kemik ve derinin kafatasına yerleştirildiği ve gencin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Egzoza çarpan motosikletli gencin kafatası kırıldı - 5

SÜRÜCÜNÜN OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI İDDİASI

Öte yandan olaydan sonra kaçtığı iddia edilen aracıyla birlikte sürücünün ise emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. İfadesi alınan ve hakkında “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan sürücünün savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER