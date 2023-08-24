Egzoza çarpan motosikletli gencin kafatası kırıldı
İstanbul Kağıthane'de 12 yaşındaki kardeşiyle birlikte motosikletle seyreden 17 yaşındaki Arda Arslan, hatalı dönüş yapan araca çarptı. Kontrolü kaybeden kasksız genç sürücü, başını park halindeki bir aracın egzozuna çarptı. Kafatasında kırılan bir kemiği beynine batan genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sağ gözünü kaybeden Arda'nın yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Kaza, geçtiğimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Kağıthane ilçesi Nurtepe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 12 yaşındaki kardeşi Onur Mete Arslan ile motosiklete binen Arda Arslan (17) cadde üzerinde seyretmeye başladı. Genç bir süre sonra önünde seyreden ve hatalı dönüş yapan panelvan tipi araca yandan çarptı.