Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet iadesi ne zaman yapılacak? (2023 ehliyet affı yasası)

Ehliyet affı yasasının ne zaman çıkacağı, trafikte ceza puanı dolan ve bu sebeple ehliyetine el konulan sürücüler tarafından sorgulanmaya başladı. Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün faydalanacağı yasayla ilgili tarih araştırmaları sürüyor. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, ehliyet affıyla ilgili Meclis'e sunulan teklifin yasalaştığını açıkladı. Peki, ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet iadesi ne zaman yapılacak?

Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet iadesi ne zaman yapılacak? (2023 ehliyet affı yasası) - 1

Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücüyü ilgilendiren ehliyet affı yasasıyla ilgili karar açıklandı. Meclis'e sunulan vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığı belirtildi. Peki, 2023 ehliyet affı ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet iadesi ne zaman yapılacak? (2023 ehliyet affı yasası) - 2

2023 EHLİYET AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 bin TL altındaki vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığını açıkladı.

Buna göre; Ehliyet affıyla ilgili TBMM'de kabul edilen çalışma Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak ve resmi olarak yürürlüğe girecek.

Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet iadesi ne zaman yapılacak? (2023 ehliyet affı yasası) - 3

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.

Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet iadesi ne zaman yapılacak? (2023 ehliyet affı yasası) - 4

EHLİYET AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Borç yapılandırma paketi kapsamında; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.

Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet iadesi ne zaman yapılacak? (2023 ehliyet affı yasası) - 5

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EHLİYET AFFI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında kararı şu sözlerle duyurmuştu.

"Ölümlü trafik kazalarında son 5 yılda azalma sağladık. Salgın döneminde artan ihracatımız nedeniyle kara yollarındaki ticari seferlerde artış yaşandı. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak."

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