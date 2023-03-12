Ehliyet affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ehliyet iadesi ne zaman yapılacak? (2023 ehliyet affı yasası)

Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücüyü ilgilendiren ehliyet affı yasasıyla ilgili karar açıklandı. Meclis'e sunulan vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığı belirtildi. Peki, 2023 ehliyet affı ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 bin TL altındaki vergi borçlarının silinmesi, KYK borçlarının yapılandırılması, ehliyet affı ile sürücü ceza puanlarının silinmesi gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren teklifin yasalaştığını açıkladı.
Buna göre; Ehliyet affıyla ilgili TBMM'de kabul edilen çalışma Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak ve resmi olarak yürürlüğe girecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkanı getiren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre; Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet vermek dışında sürücülere uygulanan trafik idari para cezalarına istinaden verilen ceza puanları silinecek.
Borç yapılandırma paketi kapsamında; sürücülerin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanları silinecek. Bu düzenlemeyle 2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek ve 10 bine yakın ehliyet iade edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında kararı şu sözlerle duyurmuştu.
"Ölümlü trafik kazalarında son 5 yılda azalma sağladık. Salgın döneminde artan ihracatımız nedeniyle kara yollarındaki ticari seferlerde artış yaşandı. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.
Yaklaşık 2 buçuk milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak."