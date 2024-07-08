Ehliyet alacaklar dikkat! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili yönetmelik değişiyor. Sürücü adaylarına direksiyon sınavında park manevrasında iki deneme hakkı verilmesi bekleniyor. Sürücü adayları 'U dönüşü' de yapmak durumunda kalabilir. Sınav süresi ise akıcı trafik de eklenerek 40 dakika olacak.
Sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi için yeni yönetmelik hazırlanıyor. Park manevrasında deneme hakkı ikiye çıkacak. Sınav süresinin de uzatılmasını öngören yönetmelikte elektrikli araçlar ve engelliler için de düzenleme bekleniyor.