Ehliyet sınavına günler kala kaza yaptı! 25 bin 954 TL para cezası

25 BİN 954 TL PARA CEZASI

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL, sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandıran motosiklet sahibine 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.