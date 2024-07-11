Ehliyet sınavına günler kala kaza yaptı! 25 bin 954 TL para cezası
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmekten vazgeçti. Hafta sonu ehliyet sınavına gireceği öğrenilen sürücüye, sürücü belgesi olmadığı için motosiklet sahibiyle birlikte toplam 25 bin 954 TL para cezası kesildi.
Kaza; Sanayi Mahallesi 2005 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan Berk Akın'ın kullandığı 06 BIR 470 plakalı kamyonet, Mustafa Arslan'ın kullandığı 07 LPA 85 plakalı motosikletle çarpıştı.