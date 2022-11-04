Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu

Sürücü belgesi operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. Çökertilen şebekenin Milli Eğitim Bakanlığı çalışanlarından soruları 25 bin lira karşılığında aldığı belirlendi. Para karşılığı soruları alarak sınavı geçenler arasında görme engelliler ve okuma yazma bilmeyenler de var.

Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu - 1

Ehliyet sınavlarında "Joker" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu - 2

İstanbul ekipleri, ehliyet sınavlarında farklı sınıf ve zamanlarda benzer kopya düzeneklerinin yakalanması nedeniyle inceleme başlattı.

Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu - 3

Yapılan çalışmalarda suç şebekesinin özellikle sürücü belgeleri için yapılan sınavlarda, yetersiz kişileri para karşılığı sınavdan geçirmek için düzenek kurduğunu belirledi.

Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu - 4

VER PARAYI AL SORUYU

Araştırmaları derinleştiren polis, aynı şebeke üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerden rüşvet karşılığı soruları aldığı, 'joker' adı verilen kişileri adayların yerine sınava soktuğu ya da kulaklık veya elektronik düzenekle kopya çekilmesinin sağlandığını tespit etti.

Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu - 5

138 KİŞİ GÖZALTINDA

Mali şube ekiplerince yapılan çalışmalarda aralarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerin de olduğu 138 şüpheli belirlendi.

Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu - 6

Suç şebekesine yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu - 7

25 BİN LİRAYA VEREREK 1 MİLYON KAZANDI

Emniyetteki ifadeler ve yapılan çalışmalarda sonucunda ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu - 8

Şüphelilerin bağlantı kurdukları Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden 25 bin lira karşılığı soruları önceden aldığı, son 1 yıl içinde aralarında görme ve fiziksel engellilerle, okuma yazma bilmeyen kişilerin de olduğu toplam bin 500 kişiye farklı yöntemlerle SRC belgesi alındığı belirlendi.

Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu - 9

Şebeke üyesi MEB çalışanlarının, yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, diğer şüphelilerin kazancı tespit edilemedi.

Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu - 10

Polis şebeke üyelerinin kazandığı paralarla Antalya ve Muğla'da lüks şartlarda yaşadığını, bazı şüphelilerin ise sempatizanı oldukları terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı ortaya çıktı.

Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu - 11

Öte yandan şüphelilerin okuma yazma bilmeyen adaylara, sahte diploma hazırladığı da öğrenildi.

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