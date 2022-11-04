Ehliyet sınavında 'joker' operasyonu: Ver parayı al soruyu

VER PARAYI AL SORUYU

Araştırmaları derinleştiren polis, aynı şebeke üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerden rüşvet karşılığı soruları aldığı, 'joker' adı verilen kişileri adayların yerine sınava soktuğu ya da kulaklık veya elektronik düzenekle kopya çekilmesinin sağlandığını tespit etti.