Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya

Konya'da bir kişi, ehliyet sınavında kopya çekmek amacıyla gömlek kolu düğmesine yerleştirdiği kamera düzeneği ile yakalandı. Kopyacı ve dışardan ona yardım eden 3 kişi gözaltında.

Haberler - DHA 10.03.2022 - 12:23

Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya - 1

Ehliyet sınavında teknolojiyi kullanarak kopya çekmek isteyen bir kişi daha yakalandı.

Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya - 2

'da emniyet ekipleri, besicilik yapan T.Y.’nin 'B' sınıfı sürücü belgesi almak için girdiği ehliyet sınavında ses ve görüntü düzeneğiyle kopya çekmeye çalıştığı bilgisini aldı.

Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya - 3

8 Mart günü sınavın yapıldığı salona giden polis, T.Y.'nin üzerini aradı. Aramada, gömlek kolu düğmesine yerleştirilen kamera düzeneği ve dışarıyla temasa geçmek amacıyla kullanılan 'wifi' internet sağlayıcı, cep telefonu sim kartı ve gizli kulaklık ele geçirdi.

Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya - 4

T.Y.'nin gömleğinin iç bölgesine özel kısımlar dikildiği ve cihaz belli olmasın diye de kaba kumaş kullanıldığı belirlendi. T.Y., gözaltına alındı.

Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya - 5

T.Y. emniyetteki ifadesinde, kopya düzeneğini 8 bin lira karşılığında 2 kişiden aldığını söyledi. T.Y.'nin ifadesi doğrusunda H.A. ve İ.A. Adana'da bir araçta yakalandı.

Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya - 6

Araçta yapılan aramada 2 görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 3 ses alıcı kulaklık, 2 sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirildi.

Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya - 7

3 kişi, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya - 8
Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya - 9
Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya - 10

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