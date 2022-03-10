Ehliyet sınavında kol düğmesi ile kopya

Haberler - DHA 10.03.2022 - 12:23
Ehliyet sınavında teknolojiyi kullanarak kopya çekmek isteyen bir kişi daha yakalandı.
Konya'da emniyet ekipleri, besicilik yapan T.Y.’nin 'B' sınıfı sürücü belgesi almak için girdiği ehliyet sınavında ses ve görüntü düzeneğiyle kopya çekmeye çalıştığı bilgisini aldı.
8 Mart günü sınavın yapıldığı salona giden polis, T.Y.'nin üzerini aradı. Aramada, gömlek kolu düğmesine yerleştirilen kamera düzeneği ve dışarıyla temasa geçmek amacıyla kullanılan 'wifi' internet sağlayıcı, cep telefonu sim kartı ve gizli kulaklık ele geçirdi.
T.Y.'nin gömleğinin iç bölgesine özel kısımlar dikildiği ve cihaz belli olmasın diye de kaba kumaş kullanıldığı belirlendi. T.Y., gözaltına alındı.
T.Y. emniyetteki ifadesinde, kopya düzeneğini 8 bin lira karşılığında 2 kişiden aldığını söyledi. T.Y.'nin ifadesi doğrusunda H.A. ve İ.A. Adana'da bir araçta yakalandı.
Araçta yapılan aramada 2 görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 3 ses alıcı kulaklık, 2 sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirildi.
3 kişi, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.