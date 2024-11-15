Ehliyet sınavında kopya skandalı! Kurduğu düzenek pes dedirtti
Zonguldak'ta girdiği ehliyet sınavında üzerinde iletişim düzeneği kurduğu ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen kişi ile düzeneği İstanbul'dan getirerek temin ettiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli ilçesinde ÖSYM tarafından yapılan ehliyet yazılı sınavında sınav güvenliği ihlali tespit etti.
Geçen 6 Kasım günü gerçekleşen olayda, sınava giren S.K.'nın (37) üzerinde, sınav esnasında kopya çekmesine imkan tanıyan bir iletişim düzeneği bulunduğu ortaya çıktı.