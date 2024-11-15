Ehliyet sınavında kopya skandalı! Kurduğu düzenek pes dedirtti

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli ilçesinde ÖSYM tarafından yapılan ehliyet yazılı sınavında sınav güvenliği ihlali tespit etti.

Geçen 6 Kasım günü gerçekleşen olayda, sınava giren S.K.'nın (37) üzerinde, sınav esnasında kopya çekmesine imkan tanıyan bir iletişim düzeneği bulunduğu ortaya çıktı.