Ehliyet sınavlarına yeni düzenleme: Sınav süresi ve park manevrasında değişiklik
Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili yönetmelik değişti. Sürücü belgesi sınavlarına başkasının yerine girenler veya girmeye teşebbüs edenler ile kendi yerine başkasını sınava sokan veya buna teşebbüs edenlerin sınavlardan men süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Sürücü adaylarına direksiyon sınavında park manevrasında iki deneme hakkı verilecek. Sınav süresi ise 40 dakika olacak
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onay alınmış 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak.