Ehliyet yenileme harcı ne kadar? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?
Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için süre 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Peki, ehliyet harcı ne kadar? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Aralık 2024'te sona erecek eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin 31 Temmuz 2025'e kadar uzatıldığını bildirdi. İşte, ehliyet yenilerken gerekli belgeler...