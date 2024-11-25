Ehliyet yenileme harcı ne kadar? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler neler?

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

İlk kez ehliyet almanın dışında eski tip 2016 öncesi alınan sürücü belgeleri ve 2016 sonrası alınan yeni tip sürücü belgelerinin yenileme işlemlerinde vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli ödenir.