Ehliyet yenileme için son gün! Eski sürücü belgesini yenisi ile değiştirme adımları
Yeni tip sürücü belgeleri için son başvuru tarihi yaklaşıyor. 2016 yılından bu yana kullanılan yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alınarak elde edilebiliyor. 31 Temmuz'da 15 TL karşılığın eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirme işlemi son buluyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan ''ehliyet değiştirme süresi uzatıldı'' açıklaması geldi. Hala eski tip ehliyet kullananlar son yenileme tarihini NVİ sayfasından sorguluyor.
Yeni, çipli sürücü belgeleri, son yenileme tarihinden sonra 7 bin 438 lira karşılığında kullanılabilecek. B sınıfı ehliyetler için sürücüler halihazırda 15 TL ödeme ile yenileme yapabiliyor. Sürücü belgesini değiştirecekler ilk olarak NVİ Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adreslerinden randevu oluşturmalılar. İşte, ehliyet yenileme adımları...