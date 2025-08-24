Ehliyet yenileme için son gün! Eski sürücü belgesini yenisi ile değiştirme adımları

Yeni tip sürücü belgeleri için son başvuru tarihi yaklaşıyor. 2016 yılından bu yana kullanılan yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alınarak elde edilebiliyor. 31 Temmuz'da 15 TL karşılığın eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirme işlemi son buluyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı'ndan ''ehliyet değiştirme süresi uzatıldı'' açıklaması geldi. Hala eski tip ehliyet kullananlar son yenileme tarihini NVİ sayfasından sorguluyor.

Ehliyet yenileme için son gün! Eski sürücü belgesini yenisi ile değiştirme adımları - 1

Yeni, çipli sürücü belgeleri, son yenileme tarihinden sonra 7 bin 438 lira karşılığında kullanılabilecek. B sınıfı ehliyetler için sürücüler halihazırda 15 TL ödeme ile yenileme yapabiliyor. Sürücü belgesini değiştirecekler ilk olarak NVİ Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adreslerinden randevu oluşturmalılar. İşte, ehliyet yenileme adımları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ehliyet yenileme için son gün! Eski sürücü belgesini yenisi ile değiştirme adımları - 2

EHLİYET YENİLEME SON BAŞVURU TARİHİ 

2016 yılında hayata geçirilen yeni tip sürücü belgeleri, çipli özelliği ile birçok konuda kolaylık sağlıyor. Yeni ehliyetlere geçiş süreci ise birçok kez uzatılmıştı. Son olarak 31 Temmuz'da, 15 TL olan eski yenileme ücreti üzerinden değiştirme süresinin uzatıldığı duyurulmuştu. Buna göre eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek için son tarih 31 Ekim oldu.

Ehliyet yenileme için son gün! Eski sürücü belgesini yenisi ile değiştirme adımları - 3

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME ADIMLARI

Eski tip ehliyeti değiştirmek için ilk olarak sürücüler NVİ Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adresleri üzerinden randevu oluşturmalılar.

31 Ekim'e kadar geçerli 15 TL yenileme ücretini anlaşmalı bankalar, vergi dairesi müdürlükleri ve GİB üzerinden ödemeli ve makbuzu saklamalı.

Randevuda istenen belgeler hazırlanmalı:

(Mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödendiğine dair makbuz
1 adet biyometrik fotoğraf
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda))

Randevu saatinde Nüfus Müdürlüğünde bulunulmalı.

Ehliyet yenileme için son gün! Eski sürücü belgesini yenisi ile değiştirme adımları - 4

Kargo süresi ya da bölgede yaşanan yoğunluk nedeniyle kısa süreli gecikmeler yaşanabileceği gibi normal şartlarda yeni ehliyet 10 gün içinde adrese teslim edilir. Bu süre zarfında, NVİ tarafından sürücüye 15 gün geçerli geçici sürücü belgesi verilir.

DAHA FAZLA GÖSTER