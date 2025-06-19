Ehliyet yenileme için son tarih 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır?

Ehliyet yenileme son gün tarihi, ehliyetini henüz yeniletmemiş vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yeni ehliyetlerle yenilemeyen vatandaşlara ceza gelmesi gündemde. Peki, 2025 ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır?