Ehliyet yenileme için son tarih 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır?
2025 yılına girilmesiyle birlikte eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar için zaman daralıyor. İçişleri Bakanlığı’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre kısa bir zaman sonra sona erecek. Bakanlık tarafından belirlenen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, cezai işlemle karşılaşabilecek. Peki, ehliyet yenileme son gün ne zaman? Randevu nasıl alınır?
Ehliyet yenileme son gün tarihi, ehliyetini henüz yeniletmemiş vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yeni ehliyetlerle yenilemeyen vatandaşlara ceza gelmesi gündemde. Peki, 2025 ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır?