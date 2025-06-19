Ehliyet yenileme için son tarih 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır?

2025 yılına girilmesiyle birlikte eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşlar için zaman daralıyor. İçişleri Bakanlığı’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre kısa bir zaman sonra sona erecek. Bakanlık tarafından belirlenen tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücüler, cezai işlemle karşılaşabilecek. Peki, ehliyet yenileme son gün ne zaman? Randevu nasıl alınır?

Ehliyet yenileme için son tarih 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır? - 1

Ehliyet yenileme son gün tarihi, ehliyetini henüz yeniletmemiş vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yeni ehliyetlerle yenilemeyen vatandaşlara ceza gelmesi gündemde. Peki, 2025 ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ehliyet yenileme için son tarih 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır? - 2

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgesi sahibi olan sürücülerin, yeni tip ehliyete geçiş için başvurular 31 Temmuz 2025 günü son buluyor.

Ehliyet yenileme için son tarih 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır? - 3

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Ehliyet yenileme için son tarih 2025: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, randevu nasıl alınır? - 4

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER