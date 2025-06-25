Ehliyet yenileme için son tarih belli oldu: 2025 Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, cezası ne kadar?

Sürücü belgesi yenileme işlemleri için randevu oluşturulması gerekiyor. Sürücüler, Alo 199 üzerinden veya nvi.gov.tr üzerinden randevu oluşturarak ehliyet yenileme başvurusunda bulunuyor. Ehliyet yenileme işlemi için eski tip sürücü belgesinin ibraz etmeleri, başvuru ücretini ödemeleri ve sağlık kuruluşlarından alınan sürücü sağlık raporuyla birlikte biyometrik fotoğraf isteniyor. Başvuruların ardından yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla sahiplerine iletiliyor. Belirlenen tarihe kadar eski sürücü belgelerini yenilemeyenler, sürücü belgesi yenilemek için binlerce lira ödeme yapacak. Peki Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? İşte, yapılan açıklamanın detayları…