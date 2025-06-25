Ehliyet yenileme için son tarih belli oldu: 2025 Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, cezası ne kadar?
Trafikte milyonlarca sürücü eski ehliyet kullanmaya devam ediyor. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler için İçişleri Bakanlığı son tarihi duyurmuştu. Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından devam ediyor. Eski tip ehliyetler, 2016 yılından itibaren yenilenmeye başlanmıştı. Eski sürücü belgeleri, yalnızca 15 lira ödenerek yenilenebiliyor. Vatandaşların talep etmesi durumunda ehliyetler, artık yeni kimlik kartlarına tanımlanabiliyor. Peki Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, cezası var mı? İşte, ehliyet yenilemek isteyenler için son tarih…
Sürücü belgesi yenileme işlemleri için randevu oluşturulması gerekiyor. Sürücüler, Alo 199 üzerinden veya nvi.gov.tr üzerinden randevu oluşturarak ehliyet yenileme başvurusunda bulunuyor. Ehliyet yenileme işlemi için eski tip sürücü belgesinin ibraz etmeleri, başvuru ücretini ödemeleri ve sağlık kuruluşlarından alınan sürücü sağlık raporuyla birlikte biyometrik fotoğraf isteniyor. Başvuruların ardından yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla sahiplerine iletiliyor. Belirlenen tarihe kadar eski sürücü belgelerini yenilemeyenler, sürücü belgesi yenilemek için binlerce lira ödeme yapacak. Peki Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? İşte, yapılan açıklamanın detayları…