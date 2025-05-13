Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Milyonlarca sürücü cezai yaptırımla karşı karşıya

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci, hala devam ediyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınmış eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre, daha önce birkaç kez bakanlık tarafından uzatılmıştı. Belirlenen tarihten önce ehliyetini yenilemeyen sürücü adayları ise cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? İşte ayrıntılar...

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Milyonlarca sürücü cezai yaptırımla karşı karşıya - 1

Ehliyet yenileme işlemlerinde son aylarda ciddi yoğunluk yaşanabileceği belirtiliyor. Özellikle yılın son çeyreğinde randevu almak zorlaşabileceği için işlemlerinizi erkenden yapmanızda fayda var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının dolacağı belirterek, yoğunluktan etkilenilmemesi adına sürücülerin en kısa sürede randevu alması uyarısında bulunuyor. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Milyonlarca sürücü cezai yaptırımla karşı karşıya - 2

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle işlemleri son haftalara bırakmamak büyük önem taşıyor.

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Milyonlarca sürücü cezai yaptırımla karşı karşıya - 3

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alınması gerekiyor. Randevusuz işlem yapılmıyor.

Ehliyet yenileme için gerekli belgeler şunlardır:

Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

Sürücü sağlık raporu

1 adet biyometrik fotoğraf

Eski sürücü belgesi

Harç ve kart ücreti ödeme dekontu

2025 yılı itibarıyla ehliyet yenileme ücreti, toplamda 15 TL olarak belirlenmiştir (2 TL vakıf payı, 13 TL değerli kağıt bedeli).

NVİ EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Milyonlarca sürücü cezai yaptırımla karşı karşıya - 4

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENLERİ NELER BEKLİYOR?

31 Temmuz 2025'e kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bu da şu anlama geliyor: Ehliyeti yenilemeyen kişiler, araç kullanırken yakalandıklarında cezai işlemle karşılaşacak. Ayrıca, geçersiz belgeyle araç kullanan sürücülere trafik cezası kesilmesi ve araçlarının trafikten men edilmesi de söz konusu olabilir.

Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Milyonlarca sürücü cezai yaptırımla karşı karşıya - 5

RANDEVULAR İÇİN YOĞUNLUK UYARISI

Yetkililer, ehliyet yenileme işlemlerinde son aylarda ciddi yoğunluk yaşanabileceğini belirtiyor. Özellikle yılın son çeyreğinde randevu almak zorlaşabileceği için işlemlerinizi erkenden yapmanızda fayda var.

DAHA FAZLA GÖSTER