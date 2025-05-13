Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Milyonlarca sürücü cezai yaptırımla karşı karşıya

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENLERİ NELER BEKLİYOR?

31 Temmuz 2025'e kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bu da şu anlama geliyor: Ehliyeti yenilemeyen kişiler, araç kullanırken yakalandıklarında cezai işlemle karşılaşacak. Ayrıca, geçersiz belgeyle araç kullanan sürücülere trafik cezası kesilmesi ve araçlarının trafikten men edilmesi de söz konusu olabilir.