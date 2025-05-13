Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? Milyonlarca sürücü cezai yaptırımla karşı karşıya
Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci, hala devam ediyor. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınmış eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre, daha önce birkaç kez bakanlık tarafından uzatılmıştı. Belirlenen tarihten önce ehliyetini yenilemeyen sürücü adayları ise cezai yaptırımla karşı karşıya kalacak. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman? İşte ayrıntılar...
Ehliyet yenileme işlemlerinde son aylarda ciddi yoğunluk yaşanabileceği belirtiliyor. Özellikle yılın son çeyreğinde randevu almak zorlaşabileceği için işlemlerinizi erkenden yapmanızda fayda var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının dolacağı belirterek, yoğunluktan etkilenilmemesi adına sürücülerin en kısa sürede randevu alması uyarısında bulunuyor. Peki, ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?