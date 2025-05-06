Ehliyet yenileme ne zaman son? Eski tip ehliyeti yenileme ücreti ve gerekli belgeler

Yeni ehliyetlere geçiş için son tarih duyuruldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yürütülen sürücü belgesi yenileme süreci için randevular Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adresinden alınabiliyor. Yeni ehliyetler için en az ilkokul mezunu şartı aranıyor. İşte, ehliyet yenileme için gerekli belgeler...