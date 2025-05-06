Ehliyet yenileme ne zaman son? Eski tip ehliyeti yenileme ücreti ve gerekli belgeler
Eski tip sürücü belgelerini yeni ehliyetlerle değiştirme süresi uzatılmıştı. Daha kullanışlı ve güvenli olan yeni ehliyetlere geçmeyenlere para cezası uygulanacak. Eski tip ehliyete sahip olan sürücüler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak ehliyetlerini değiştirebilirler. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman?
Yeni ehliyetlere geçiş için son tarih duyuruldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yürütülen sürücü belgesi yenileme süreci için randevular Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adresinden alınabiliyor. Yeni ehliyetler için en az ilkokul mezunu şartı aranıyor. İşte, ehliyet yenileme için gerekli belgeler...