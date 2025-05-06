Ehliyet yenileme ne zaman son? Eski tip ehliyeti yenileme ücreti ve gerekli belgeler

Eski tip sürücü belgelerini yeni ehliyetlerle değiştirme süresi uzatılmıştı. Daha kullanışlı ve güvenli olan yeni ehliyetlere geçmeyenlere para cezası uygulanacak. Eski tip ehliyete sahip olan sürücüler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak ehliyetlerini değiştirebilirler. Peki, ehliyet yenileme son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme ne zaman son? Eski tip ehliyeti yenileme ücreti ve gerekli belgeler - 1

Yeni ehliyetlere geçiş için son tarih duyuruldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yürütülen sürücü belgesi yenileme süreci için randevular Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adresinden alınabiliyor. Yeni ehliyetler için en az ilkokul mezunu şartı aranıyor. İşte, ehliyet yenileme için gerekli belgeler...

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Ehliyet yenileme ne zaman son? Eski tip ehliyeti yenileme ücreti ve gerekli belgeler - 2

EHLİYET YENİLEME SON TARİHİ NE ZAMAN

Eski tip sürücü belgesini yenisiyle değiştirecek olan sürücüler için belirlenen son başvuru tarihi 31 Temmuz 2025 oldu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adresinden yenileme için randevu alınarak süreç yürütülür.

Ehliyet yenileme ne zaman son? Eski tip ehliyeti yenileme ücreti ve gerekli belgeler - 3

EHLİYET YENİLEMEME CEZASI

Ehliyetini yenisiyle, belirlenen süre zarfında yenilemeyen sürücülere 12.978 TL cezası verilecek.

Ehliyet yenileme ne zaman son? Eski tip ehliyeti yenileme ücreti ve gerekli belgeler - 4

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

* Ehliyet yenileme harç ücretinin ödendiğine dair belge,
* Randevudan hemen önce “Sürücü olur” ibaresi yer alan sağlık raporu,
* Nüfus cüzdanı veya pasaport,
* Adli sicil belgesi,
* 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,
* Kan grubunu gösteren kart.

Ehliyet yenileme ne zaman son? Eski tip ehliyeti yenileme ücreti ve gerekli belgeler - 5

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

2 TL vakıf hizmeti bedeli ve 13 TL değerli kağıt bedeli ile beraber toplam 15 TL'dir. Ancak yeni tip sürücü belgesinin yenilenmesinde ise vakıf hizmet bedeli 340 TL, değerli kağıt bedeli ise 1.420 TL oluyor.

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