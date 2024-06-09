Ehliyet yenileme ne zaman son? İşte ehliyet yenilemek için gerekli belgiler
7 milyonu aşkın sürücünün yıl sonuna kadar ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Türkiye'de yeni tip sürücü belgesine sahip olan kişi sayısı 25 milyon 894 bine ulaşırken, 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor. Peki, ehliyet yenileme ne zaman son?
Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek. Yeni tip ehliyete geçiş için süre yıl sonunda dolacak olmasına rağmen 7 milyonun üzerinde kişi ehliyet yenileme başvurusunda bulunmadı.