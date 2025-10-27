Ehliyet yenileme ne zaman sona erecek? 2 milyona yakın kişiyi ilgilendiriyor

Ehliyet yenileme işleminin sona ereceği tarih, eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyetlerle yenilemeyen sürücülerin gündeminde yer alıyor. Hala ehliyetini yenilemeyen 1 milyon 904 bin kişi, belirlenen süre dahilinde yeni tip ehliyetlerini almadıkları takdirde 15 lira yerine 7 bin 438 lira ücret ödeyecek. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihe göre ise ehliyet yenileme için süre artık son 4 gün. Peki, ehliyet yenileme ne zaman sona erecek?

2025 ehliyet yenileme bitiş tarihi, eski tip ehliyetini henüz yenilememiş olan sürücüler tarafından sorgulanmaya başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 904 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanıyor. Eski sürücü belgelerini belirlenen tarihe kadar değişmeyen sürücülerin hem ehliyetleri iptal olacak hem de yenilemek için ödemeleri gereken ücret artacak.

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SON?

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ehliyet yenileme işlemleri için artık az bir süre kaldı. Sürücüler, 31 Ekim tarihine kadar eski tip ehliyetlerini, yeni tip ehliyetlerle yenilememesi halinde 7 bin 438 lira ödeme yapacak.

"SÜRE UZATILMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yeni tip belgelerle değiştirilmesi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, yenileme hızının düşük olduğunu belirtti.

İndirimli yenileme için son tarih olan 31 Ekim'in yaklaştığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirecek sürücüler ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adresinden ehliyet yenileme randevusu alınır.

Ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sisteminden veya anlaşmaları bankalardan 15 TL yenileme ücreti ödenir.

Gerekli belgeler hazırlanır:

Eski sürücü belgesi
T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
Sürücü sağlık raporu
1 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş olmalı)
Yenileme üreti dekontu (15 TL)
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğündeki randevuya gidilerek işlem tamamlanır ve yeni ehliyet iade edilene kadar geçici sürücü belgesi alınır.

