Ehliyet yenileme ne zaman sona erecek? 2 milyona yakın kişiyi ilgilendiriyor
Ehliyet yenileme işleminin sona ereceği tarih, eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyetlerle yenilemeyen sürücülerin gündeminde yer alıyor. Hala ehliyetini yenilemeyen 1 milyon 904 bin kişi, belirlenen süre dahilinde yeni tip ehliyetlerini almadıkları takdirde 15 lira yerine 7 bin 438 lira ücret ödeyecek. İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tarihe göre ise ehliyet yenileme için süre artık son 4 gün. Peki, ehliyet yenileme ne zaman sona erecek?
2025 ehliyet yenileme bitiş tarihi, eski tip ehliyetini henüz yenilememiş olan sürücüler tarafından sorgulanmaya başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 904 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanıyor. Eski sürücü belgelerini belirlenen tarihe kadar değişmeyen sürücülerin hem ehliyetleri iptal olacak hem de yenilemek için ödemeleri gereken ücret artacak.