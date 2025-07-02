Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte eski tip sürücü belgesi kullananlar, ehliyet yenileme son tarihini merak ediyor. Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam 3 milyon 549 bin kişi bulunurken yenileme yapılmaması durumunda ehliyetler geçersiz sayılacak. Son başvuru tarihine kadar sürücü belgesi yenileme işlemleri 15 lira karşılığında yapılabiliyor. Peki 2025 Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? İşte, ehliyet yenileyecekler için detaylar…

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar? - 1

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler veya kimliklerine tanımlatmak isteyenler, son başvuru tarihine odaklandı. Eski tip ehliyete sahip olan sürücüler Alo 199 aracılığıyla veya nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu oluşturabiliyor. Ehliyet yenileyebilmek için eski tip belgenin ibraz edilmesi, sürücü olabilmek için sağlık raporu, biyometrik fotoğraf gerekiyor. Başvuru ücretinin yatırılmasının ardından yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak sürücülerin adreslerine teslim ediliyor. Belirlenen son tarihe kadar başvuru yapmayanlar B Sınıfı ehliyet yenileme için 7 bin 438 lira ödeyecek. Peki Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor? İşte, İçişleri Bakanlğı tarafından yapılan açıklama…

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Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar? - 2

2025 EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN? 

İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre 31 Temmuz’da doluyor.

Eski sürücü belgesini kullanmaya devam eden 3 milyon 549 bin 583 sürücünün 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

Eski tip sürücü belgeleri 31 Temmuz 2025'e kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 liraya çıkacak

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar? - 3

EHLİYET YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabilir.

Yenileme yapmak isteyenler 15 liralık başvuru ücreti, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont ile birlikte ehliyet yenileme başvurusu yapabilir.

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