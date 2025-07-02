Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler veya kimliklerine tanımlatmak isteyenler, son başvuru tarihine odaklandı. Eski tip ehliyete sahip olan sürücüler Alo 199 aracılığıyla veya nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu oluşturabiliyor. Ehliyet yenileyebilmek için eski tip belgenin ibraz edilmesi, sürücü olabilmek için sağlık raporu, biyometrik fotoğraf gerekiyor. Başvuru ücretinin yatırılmasının ardından yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak sürücülerin adreslerine teslim ediliyor. Belirlenen son tarihe kadar başvuru yapmayanlar B Sınıfı ehliyet yenileme için 7 bin 438 lira ödeyecek. Peki Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor? İşte, İçişleri Bakanlğı tarafından yapılan açıklama…