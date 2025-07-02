Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor, başvuru ücreti ne kadar?
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte eski tip sürücü belgesi kullananlar, ehliyet yenileme son tarihini merak ediyor. Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam 3 milyon 549 bin kişi bulunurken yenileme yapılmaması durumunda ehliyetler geçersiz sayılacak. Son başvuru tarihine kadar sürücü belgesi yenileme işlemleri 15 lira karşılığında yapılabiliyor. Peki 2025 Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? İşte, ehliyet yenileyecekler için detaylar…
Sürücü belgesini yenilemek isteyenler veya kimliklerine tanımlatmak isteyenler, son başvuru tarihine odaklandı. Eski tip ehliyete sahip olan sürücüler Alo 199 aracılığıyla veya nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu oluşturabiliyor. Ehliyet yenileyebilmek için eski tip belgenin ibraz edilmesi, sürücü olabilmek için sağlık raporu, biyometrik fotoğraf gerekiyor. Başvuru ücretinin yatırılmasının ardından yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak sürücülerin adreslerine teslim ediliyor. Belirlenen son tarihe kadar başvuru yapmayanlar B Sınıfı ehliyet yenileme için 7 bin 438 lira ödeyecek. Peki Ehliyet yenileme ne zaman sona eriyor? İşte, İçişleri Bakanlğı tarafından yapılan açıklama…