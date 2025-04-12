Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar?

Eski tip sürücü belgesinin yeni tip sürücü belgesine geçişi için son başvuru tarihleri, sürücüler tarafından araştırılıyor. 2016 yılında uygulamaya konan çipli yeni tip ehliyetlere geçiş süreci uzatılmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son başvuru tarihlerini duyurdu. Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar? - 1

Yeni tip ehliyetlere geçiş için öncelikle sürücü belgesi yeniileme ücretini ilgili hesaplara yatırdıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri çağrı merkezinden veya randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu almak gerekiyor. Nüfus Müdürlüğünün talep ettiği evrakların da randevu öncesinde tamamlanmış olması zorunludur. İşte, eski ehliyeti yeni tip ehliyetle yenileme ücreti...

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Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar? - 2

EHLİYET YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Eski tip sürücü belgesi sahibi olan sürücülerin, yeni tip ehliyete geçiş için başvurular 31 Temmuz günü son buluyor. Yeni tip ehliyetler 2016 yılında hayatımıza girmişti. İki ehliyet arasındaki fark ise en az ilkokul düzeyinde eğitim olması şartıydı.

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar? - 3

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025

Eski tip sürücü belgesinin yenisi ile değiştirilmesi: 15 TL
Yeni tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi: 1760 TL
İlk kez sürücü belgesi alımı: 1760 TL

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar? - 4

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sürücü belgelerinin değişikliği için başvuruları, Genel Müdürlük internet adresi (randevu.nvi.gov.tr) üzerinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak yapılabildiği gibi randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine yapılır. Ayrıca "NVI Mobil" uygulama üzerinden randevu alınabiliyor.

Sürücüler, randevu gününde ve saatinde İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek, sıramatikten SIRA NUMARASI alarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar? - 5

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Kimlik belgesi,
Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi,
Sürücü sağlık raporu,
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı,
1 adet biyometrik fotoğraf,
Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan,
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

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