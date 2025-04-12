Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar?
Eski tip sürücü belgesinin yeni tip sürücü belgesine geçişi için son başvuru tarihleri, sürücüler tarafından araştırılıyor. 2016 yılında uygulamaya konan çipli yeni tip ehliyetlere geçiş süreci uzatılmıştı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son başvuru tarihlerini duyurdu. Ehliyet yenileme süresi ne zaman bitiyor, yenileme ücreti ne kadar?
Yeni tip ehliyetlere geçiş için öncelikle sürücü belgesi yeniileme ücretini ilgili hesaplara yatırdıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri çağrı merkezinden veya randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu almak gerekiyor. Nüfus Müdürlüğünün talep ettiği evrakların da randevu öncesinde tamamlanmış olması zorunludur. İşte, eski ehliyeti yeni tip ehliyetle yenileme ücreti...