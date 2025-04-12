Ehliyet yenileme son başvuru tarihi 2025: Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar?

Yeni tip ehliyetlere geçiş için öncelikle sürücü belgesi yeniileme ücretini ilgili hesaplara yatırdıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri çağrı merkezinden veya randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu almak gerekiyor. Nüfus Müdürlüğünün talep ettiği evrakların da randevu öncesinde tamamlanmış olması zorunludur. İşte, eski ehliyeti yeni tip ehliyetle yenileme ücreti...