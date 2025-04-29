Ehliyet yenileme son başvuru tarihi ne zaman? NVİ'den eski tip sürücü belgesi olanlara "yoğunluk" uyarısı

Ehliyet yenileme son başvuru tarihiyle ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı. Son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, geçerliliğini yitiren ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak ve cezai işlemle karşı karşıya kalabilecek.