Ehliyet yenileme son başvuru tarihi ne zaman? NVİ'den eski tip sürücü belgesi olanlara "yoğunluk" uyarısı
Ehliyet yenileme son başvuru tarihi, milyonlarca sürücünün yeniden gündeminde yer almaya başladı. 2016 yılından önce alınan eski tip ehliyetlerin yenilenmesi hükümet tarafından zorunlu hale getirilmişti. Yeni tip sürücü belgesine geçiş süreci yıllardır devam ederken, bu işlemi henüz yapmamış olan milyonlarca sürücü için zaman daralıyor. Peki, ehliyet yenileme başvuru süresi ne zaman bitecek?
Ehliyet yenileme son başvuru tarihiyle ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı. Son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, geçerliliğini yitiren ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak ve cezai işlemle karşı karşıya kalabilecek.