Ehliyet yenileme son başvuru tarihi ne zaman? NVİ'den eski tip sürücü belgesi olanlara "yoğunluk" uyarısı

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi, milyonlarca sürücünün yeniden gündeminde yer almaya başladı. 2016 yılından önce alınan eski tip ehliyetlerin yenilenmesi hükümet tarafından zorunlu hale getirilmişti. Yeni tip sürücü belgesine geçiş süreci yıllardır devam ederken, bu işlemi henüz yapmamış olan milyonlarca sürücü için zaman daralıyor. Peki, ehliyet yenileme başvuru süresi ne zaman bitecek?

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi ne zaman? NVİ'den eski tip sürücü belgesi olanlara "yoğunluk" uyarısı - 1

Ehliyet yenileme son başvuru tarihiyle ilgili Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uyarı yapıldı. Son başvuru tarihine kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, geçerliliğini yitiren ehliyetleriyle trafiğe çıkamayacak ve cezai işlemle karşı karşıya kalabilecek.

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Ehliyet yenileme son başvuru tarihi ne zaman? NVİ'den eski tip sürücü belgesi olanlara "yoğunluk" uyarısı - 2

EHLİYET YENİLEME SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Eski tip sürücü belgesi sahibi olan sürücülerin, yeni tip ehliyete geçiş için başvurular 31 Temmuz 2025 günü son buluyor. Yeni tip ehliyetler 2016 yılında hayatımıza girmişti. İki ehliyet arasındaki fark ise en az ilkokul düzeyinde eğitim olması şartıydı.

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi ne zaman? NVİ'den eski tip sürücü belgesi olanlara "yoğunluk" uyarısı - 3

NVİ'DEN YOĞUNLUK UYARISI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının 31 Temmuz 2025'te dolacağı belirterek, yoğunluktan etkilenilmemesi adına ilgililerin kısa sürede randevu alması uyarısında bulunuldu.

Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki açıklamada, 2016 öncesi düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğu anımsatıldı.

Başvuru yoğunluğundan etkilenilmemesi adına ilgililerin randevu alması tavsiyesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."

Ehliyet yenileme son başvuru tarihi ne zaman? NVİ'den eski tip sürücü belgesi olanlara "yoğunluk" uyarısı - 4

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar, ehliyet yenileme işlemi için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak ve gerekli evrakları teslim ederek başvurularını tamamlayabilecek.

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Ehliyet yenileme son başvuru tarihi ne zaman? NVİ'den eski tip sürücü belgesi olanlara "yoğunluk" uyarısı - 5

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

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