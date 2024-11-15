Ehliyet yenileme son tarih: Ehliyet yenileme başvuruları ne zaman bitecek?
Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre belli bir süre sonunda sona erecek, yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Peki, ehliyet yenileme başvuruları ne zaman bitecek?
Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 2022'de uzatılmıştı. Öte yandan belirtilen süre sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.