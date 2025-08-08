Ehliyet yenileme son tarihi değişti! Eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi ne zaman bitiyor?

Eski tip sürücü belgesine sahip olan sürücüler için son başvuru tarihi uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden telefonla veya online olarak randevu alan ehliyet sahipleri, harç bedellerini ödedikten sonra yenileme işlemini yapabiliyor. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak açıklanmıştı. Ancak 2 milyondan fazla sürücünün yenileme işlemini yapmadığı gerekçesi ile süre uzatıldı. Peki, sürücü belgesi yenileme ne zaman bitiyor?

Ehliyet yenileme son tarihi değişti! Eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi ne zaman bitiyor?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 15 TL ile ehliyet yenileme süreci son bulmak üzere. 2016 yılından bu yana kullanılan yeni tip sürücü belgeleri için randevular randevu.nvi.gov.tr adresinden, Alo 199'dan ve NVI mobil uygulamasından alınabiliyor. Verilen süre içerisinde değiştirme yapmayanlar 7 bin 423 TL karşılığında ehliyet yenileyecekler. İşte, ehliyet yenileme için randevu adımları...

Ehliyet yenileme son tarihi değişti! Eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi ne zaman bitiyor?

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN!

Eski tip sürücü belgeleri için normal şartlarda verilen süre 31 Temmuz'da son buluyordu. Ancak 2 milyondan fazla ehliyetini yenilememiş sürücü olması ve yoğunlukların yaşanması sebebiyle süre 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sürenin son kez uzatıldığını ifade etti.

Ehliyet yenileme son tarihi değişti! Eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi ne zaman bitiyor?

EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Eski tip sürücü belgesi olan sürücüler Alo 199, randevu.nvi.gov.tr ve NVI mobil uygulamasından randevu oluşturulur.

15 TL olan toplam harç ücreti; vakıf hizmet bedeli Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na, değerli kağıt ve harç bedeli ise GİB ya da bankalar aracılığı ile ödenir.

Gerekli evraklar kontrol edilir ve eksik olanlar tamamlanır.

Nüfus Müdürlüğüne randevu zamanında gidilerek işlemler tamamlanır.

Ehliyet yenileme son tarihi değişti! Eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi ne zaman bitiyor?

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Evrakların bir bölümü elektronik ortamda kontrol edilecek.

a) Kimlik belgesi
b) Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
c) Sürücü sağlık raporu
ç) Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı (Aşağıda, güncel ücret listesi ve anlaşmalı bankalar bildirilmiştir.)
d) 1 adet biyometrik fotoğraf
e) Kan grubunu belirtir belge veya sözlü beyan

