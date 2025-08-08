Ehliyet yenileme son tarihi değişti! Eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi ne zaman bitiyor?

EHLİYET NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Eski tip sürücü belgesi olan sürücüler Alo 199, randevu.nvi.gov.tr ve NVI mobil uygulamasından randevu oluşturulur.



15 TL olan toplam harç ücreti; vakıf hizmet bedeli Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na, değerli kağıt ve harç bedeli ise GİB ya da bankalar aracılığı ile ödenir.



Gerekli evraklar kontrol edilir ve eksik olanlar tamamlanır.



Nüfus Müdürlüğüne randevu zamanında gidilerek işlemler tamamlanır.