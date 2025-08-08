Ehliyet yenileme son tarihi değişti! Eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi ne zaman bitiyor?
Eski tip sürücü belgesine sahip olan sürücüler için son başvuru tarihi uzatıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden telefonla veya online olarak randevu alan ehliyet sahipleri, harç bedellerini ödedikten sonra yenileme işlemini yapabiliyor. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için son başvuru tarihi 31 Temmuz olarak açıklanmıştı. Ancak 2 milyondan fazla sürücünün yenileme işlemini yapmadığı gerekçesi ile süre uzatıldı. Peki, sürücü belgesi yenileme ne zaman bitiyor?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 15 TL ile ehliyet yenileme süreci son bulmak üzere. 2016 yılından bu yana kullanılan yeni tip sürücü belgeleri için randevular randevu.nvi.gov.tr adresinden, Alo 199'dan ve NVI mobil uygulamasından alınabiliyor. Verilen süre içerisinde değiştirme yapmayanlar 7 bin 423 TL karşılığında ehliyet yenileyecekler. İşte, ehliyet yenileme için randevu adımları...