Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli evraklar neler?
Eski tip sürücü belgelerinin kullanım süresi son buluyor ve bu nedenle ehliyet yenileme işlemleri de hız kazandı. Yeni tip sürücü belgeleri için araç kullanıcıları evrakları tamamladıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinden veya ALO 199'dan randevu oluşturmalı. Eski ehliyet sahipleri, ''Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, nereye, nasıl ödenir?'' sorusuna yanıt arıyor.
Uzun ömürlü yeni tip sürücü belgeleri 2016 yılında hayata geçti. Hala eski sürücü belgesine sahip olan sürücüler için ise ehliyet yenileme süreci söz konusu oldu. Eski tip sürücü belgeleri için son tarih 31 Temmuz olarak açıklanmıştı. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır? İşte, ehliyet yenileme aşamaları...