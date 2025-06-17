Ehliyet yenileme son tarihi ne zaman? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar, gerekli evraklar neler?

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

Eski sürücü belgesini yenisi ile değiştirmek için sürcülerin ilk olarak Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almaları gerekiyor. Randevu işlemi https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden ve ALO 199'dan alınabilir.



Randevunun ardından gerekli belgeleri temin eden sürücülerin işlemi başlatılır. Yeni ehliyet kargo ile göderilir. Yeni ehliyet ulaşıncaya kadar e-Devlet üzerinden geçici sürücü belgesi çıkarılabilir ve bu belgeyle trafiğe çıkılabilir.