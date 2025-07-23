Ehliyet yenileme süresi son buluyor! Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar, nasıl randevu alınır? Sürücü belgesi yenileme evrakları

Eski tip sürücü belgelerinde sona gelindi. İçişleri Bakanlığı tarafından eski ehliyet sahibi olan sürücülerin yeni tip sürücü belgesine geçişi için son başvuru tarihi duyuruldu. Ehliyet yenilemeyenlerin sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. 2016 yılında yürürlüğe giren yeni tip sürücü belgeleri için son tarih 31 Temmuz olarak açıklandı. Son başvuru tarihine kadar sürücüler 15 TL karşılığında yenileme işlemi yapabiliyor. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır? Yeni sürücü belgesi için gerekli belgeler...

Ehliyet yenileme süresi son buluyor! Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar, nasıl randevu alınır? Sürücü belgesi yenileme evrakları - 1

Sürücü belgeleri için kritik tarih yaklaşıyor. Eski tip ehliyetlerin yeni sürücü belgeleri ile değiştirilmesi 31 Temmuz'da son bulacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçersiz sayılacak ve cezaya tabi tutulabilecek. Yeni tip sürüvü belgesine henüz geçmemiş olanlar nvi.gov.tr üzerinde veya Alo 199 Çağrı Merkezinden randevu alarak işlemlerini tamamlayabilir. İşte, ehliyet değiştirmek için gereken belgeler ve adım adım sürücü belgesi yenileme...

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Ehliyet yenileme süresi son buluyor! Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar, nasıl randevu alınır? Sürücü belgesi yenileme evrakları - 2

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU SON BULUYOR

Trafikte aktif araç kullanan sürücüler için büyük önem arz eden ehliyetlerin yenilenme başvuruları 31 Temmuz 2025'te son buluyor. Bundan sonraki süreçte eski tip sürücü belgesi sahibi olanların belgeleri geçersiz olacak.

Ehliyet yenileme süresi son buluyor! Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar, nasıl randevu alınır? Sürücü belgesi yenileme evrakları - 3

EHLİYET DEĞİŞTİRME ÜCRETİ 2025

31 Temmuz'da bitecek olan yenileme sürecinde yeni tip sürücü belgesine geçmenin bedeli toplamda 15 TL'dir. Bunun 2 TL'si Vakıf Hizmet Beledi, 13 TL'si ise Değerli Kağıt Bedeli.

1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira olacak.

Ehliyet yenileme süresi son buluyor! Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar, nasıl randevu alınır? Sürücü belgesi yenileme evrakları - 4

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME RANDEVU ADIMLARI

Eski tip sürücü belgesini yenisi ile değiştirecek sürücüler ilk olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr adresinden ehliyet yenileme randevusu alınır.

Ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sisteminden veya anlaşmaları bankalardan 15 TL yenileme ücreti ödenir.

Ehliyet yenileme süresi son buluyor! Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar, nasıl randevu alınır? Sürücü belgesi yenileme evrakları - 5

Gerekli belgeler hazırlanır:
Eski sürücü belgesi
T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
Sürücü sağlık raporu
1 adet biyometrik fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş olmalı)
Yenileme üreti dekontu (15 TL)
Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğündeki randevuya gidilerek işlem tamamlanır ve yeni ehliyet iade edilene kadar geçici sürücü belgesi alınır.

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