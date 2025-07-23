Ehliyet yenileme süresi son buluyor! Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar, nasıl randevu alınır? Sürücü belgesi yenileme evrakları
Eski tip sürücü belgelerinde sona gelindi. İçişleri Bakanlığı tarafından eski ehliyet sahibi olan sürücülerin yeni tip sürücü belgesine geçişi için son başvuru tarihi duyuruldu. Ehliyet yenilemeyenlerin sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. 2016 yılında yürürlüğe giren yeni tip sürücü belgeleri için son tarih 31 Temmuz olarak açıklandı. Son başvuru tarihine kadar sürücüler 15 TL karşılığında yenileme işlemi yapabiliyor. Peki, ehliyet yenileme nasıl yapılır? Yeni sürücü belgesi için gerekli belgeler...
Sürücü belgeleri için kritik tarih yaklaşıyor. Eski tip ehliyetlerin yeni sürücü belgeleri ile değiştirilmesi 31 Temmuz'da son bulacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçersiz sayılacak ve cezaya tabi tutulabilecek. Yeni tip sürüvü belgesine henüz geçmemiş olanlar nvi.gov.tr üzerinde veya Alo 199 Çağrı Merkezinden randevu alarak işlemlerini tamamlayabilir. İşte, ehliyet değiştirmek için gereken belgeler ve adım adım sürücü belgesi yenileme...