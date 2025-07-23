Ehliyet yenileme süresi son buluyor! Ehliyet değiştirme ücreti ne kadar, nasıl randevu alınır? Sürücü belgesi yenileme evrakları

Sürücü belgeleri için kritik tarih yaklaşıyor. Eski tip ehliyetlerin yeni sürücü belgeleri ile değiştirilmesi 31 Temmuz'da son bulacak. Ehliyetini yenilemeyen sürücülerin belgeleri geçersiz sayılacak ve cezaya tabi tutulabilecek. Yeni tip sürüvü belgesine henüz geçmemiş olanlar nvi.gov.tr üzerinde veya Alo 199 Çağrı Merkezinden randevu alarak işlemlerini tamamlayabilir. İşte, ehliyet değiştirmek için gereken belgeler ve adım adım sürücü belgesi yenileme...