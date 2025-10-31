Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Sürücü belgesi değiştirmeme cezası var mı? (Ehliyet yenileme ücreti ne kadar)

Yeni tip sürücü belgesine geçiş süreci tamamlanıyor. Ehliyet yenileme süresinde sona yaklaşılırken nüfus müdürlüklerine başvuru yapanların sayısı Kasım ayı itibariyle artış göstermeye başladı.

Eylül ayında 57 bin, ağustos ayında 96 bin ve ekim ayında ise 166 bin ehliyet yenileme başvurusu alındı. Ekim ayının son haftasında ise yaklaşık 115 bin kişi ehliyetini yenilemek için başvuru yaptı.

Ehliyet yenileme işlemlerinde randevu oluşturmak isteyenler Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama ve nvi.gov.tr adresinden randevu oluşturabilecek. Ehliyet yenileme süresi boyunca nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.

Peki, Ehliyet yenileme başvuru ücreti 2025 ne kadar? İşte, ehliyet yenileme için son tarih…