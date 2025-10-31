Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Sürücü belgesi değiştirmeme cezası var mı? (Ehliyet yenileme ücreti ne kadar)
Eski tip sürücü belgesini henüz yenilemeyen sürücüler, son tarihe odaklandı. Nüfus müdürlüklerinden randevu oluşturularak ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirebilir. Eski tip sürücü belgesi 15 lira bedelle yenilenebilirken sürenin dolmasının ardından B sınıfı ehliyet için yenileme işlemi 7 bin 438 TL olacak. Eski tip sürücü belgesini kullanmaya devam eden 1 milyondan fazla sürücü bulunuyor. Ehliyet randevusu oluşturduktan sonra gerekli belgelerle birlikte nüfus müdürlüklerine başvuru yapılarak ehliyet yenileme yapılabiliyor. Peki Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen son tarih…
Yeni tip sürücü belgesine geçiş süreci tamamlanıyor. Ehliyet yenileme süresinde sona yaklaşılırken nüfus müdürlüklerine başvuru yapanların sayısı Kasım ayı itibariyle artış göstermeye başladı.
Eylül ayında 57 bin, ağustos ayında 96 bin ve ekim ayında ise 166 bin ehliyet yenileme başvurusu alındı. Ekim ayının son haftasında ise yaklaşık 115 bin kişi ehliyetini yenilemek için başvuru yaptı.
Ehliyet yenileme işlemlerinde randevu oluşturmak isteyenler Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama ve nvi.gov.tr adresinden randevu oluşturabilecek. Ehliyet yenileme süresi boyunca nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.
Peki, Ehliyet yenileme başvuru ücreti 2025 ne kadar? İşte, ehliyet yenileme için son tarih…