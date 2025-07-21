Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son başvuru tarihi ne zaman? 2025 Eski tip ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler

İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre doluyor. Belirlenen tarihler arasında ehliyet yenileme yapmayan sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak. Geçersiz ehliyetle trafikte araç kullanmaya devam eden sürücüler ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Sürücü belgesi yenileme işlemleri için nvi.gov.tr üzerinde veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu oluşturulması gerekiyor. Eski tip ehliyeti bulunan sürücüler, gerekli belgeleri teslim ettikten sonra geçici trafiğe çıkış belgesiyle araç kullanabilir. Peki Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? İşte, ehliyet yenilemek için takip etmeniz gereken adımlar…