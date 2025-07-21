Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son başvuru tarihi ne zaman? 2025 Eski tip ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler
Eski tip sürücü belgelerini kullanmaya devam eden sürücüler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu. Yaklaşık 3 milyon 211 bin 157 aday eski ehliyetlerini kullanmaya devam ediyor. 2024 yılında alınan karar doğrultusunda ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşların ehliyet yenileme yapabilmesi için randevu oluşturması ve ardından gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Eski tip sürücü belgeleri 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Peki Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? İşte, ehliyet yenileme süresine ilişkin bilgiler…
İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre doluyor. Belirlenen tarihler arasında ehliyet yenileme yapmayan sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak. Geçersiz ehliyetle trafikte araç kullanmaya devam eden sürücüler ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Sürücü belgesi yenileme işlemleri için nvi.gov.tr üzerinde veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu oluşturulması gerekiyor. Eski tip ehliyeti bulunan sürücüler, gerekli belgeleri teslim ettikten sonra geçici trafiğe çıkış belgesiyle araç kullanabilir. Peki Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? İşte, ehliyet yenilemek için takip etmeniz gereken adımlar…