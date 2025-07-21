Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son başvuru tarihi ne zaman? 2025 Eski tip ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler

Eski tip sürücü belgelerini kullanmaya devam eden sürücüler için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü uyarıda bulundu. Yaklaşık 3 milyon 211 bin 157 aday eski ehliyetlerini kullanmaya devam ediyor. 2024 yılında alınan karar doğrultusunda ehliyet yenileme süresi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşların ehliyet yenileme yapabilmesi için randevu oluşturması ve ardından gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Eski tip sürücü belgeleri 15 lira karşılığında yenilenebiliyor. Peki Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? İşte, ehliyet yenileme süresine ilişkin bilgiler…

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son başvuru tarihi ne zaman? 2025 Eski tip ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler - 1

İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen süre doluyor. Belirlenen tarihler arasında ehliyet yenileme yapmayan sürücülerin ehliyetleri geçersiz sayılacak. Geçersiz ehliyetle trafikte araç kullanmaya devam eden sürücüler ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Sürücü belgesi yenileme işlemleri için nvi.gov.tr üzerinde veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu oluşturulması gerekiyor. Eski tip ehliyeti bulunan sürücüler, gerekli belgeleri teslim ettikten sonra geçici trafiğe çıkış belgesiyle araç kullanabilir. Peki Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? İşte, ehliyet yenilemek için takip etmeniz gereken adımlar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son başvuru tarihi ne zaman? 2025 Eski tip ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler - 2

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI? 

İçişleri Bakanlığı’nın normal şartlarda eski tip sürücü belgesi kullananlar için verdiği süre 2024 yılının Aralık ayında doluyordu. Alınan kararla birlikte ehliyet yenileme işlemleri 31 Temmuz 2025 yılına kadar uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı ehliyet yenileme süresinin uzatıldığına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren ehliyetler geçersiz sayılacak.

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son başvuru tarihi ne zaman? 2025 Eski tip ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler - 3

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?

 Eski tip sürücü belgelerinin 31 Temmuz 2025'e kadar tüm nüfus müdürlüklerinden randevu alarak değiştirilebilecek. Ehliyet yenileme işlemleri bu süre içerisinde 15 lira karşılığında yenilebilecek. 1 Ağustos itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme ücretinin 7 bin 438 liraya yükselecek. İşte, ehliyet yenileme adımları;

Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, son başvuru tarihi ne zaman? 2025 Eski tip ehliyet yenileme ücreti ve gerekli belgeler - 4

1- RANDEVU OLUŞTURMA ( nvi.gov.tr veya Alo 199 )

2- BELGE HAZIRLAMA (ödeme yapıldığına dair belge, sağlık raporu, biyometrik fotoğraf)

3-BELGELERİN TESLİM EDİLMESİ

4- GEÇİCİ BELGE ALMA ( nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebilir)

DAHA FAZLA GÖSTER