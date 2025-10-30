Ehliyet yenileme süresi yeniden uzatıldı mı? Ehliyet yenilememe cezası var mı, sürücü belgesi iptal mi olacak?

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için İçişleri Bakanlığı 31 Ekim tarihine kadar süre vermişti. 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren ehliyet yenileme yapanların sayısı 35 milyonu geçerken eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam eden 1 milyondan fazla sürücü bulunuyor. Peki Ehliyet yenileme son tarih 2025 ne zaman? Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? İşte, adım adım ehliyet yenileme yöntemi…

Ehliyet yenileme süresi yeniden uzatıldı mı? Ehliyet yenilememe cezası var mı, sürücü belgesi iptal mi olacak?

Yeni tip sürücü belgesine geçiş süreci tamamlanıyor. Ehliyet yenileme süresinde sona yaklaşılırken nüfus müdürlüklerine başvuru yapanların sayısı Kasım ayı itibariyle artış göstermeye başladı.

Eylül ayında 57 bin, ağustos ayında 96 bin ve ekim ayında ise 166 bin ehliyet yenileme başvurusu alındı. Ekim ayının son haftasında ise yaklaşık 115 bin kişi ehliyetini yenilemek için başvuru yaptı.

Ehliyet yenileme işlemlerinde randevu oluşturmak isteyenler Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama ve nvi.gov.tr adresinden randevu oluşturabilecek. Ehliyet yenileme süresi boyunca nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.

Peki, Ehliyet yenileme başvuru ücreti 2025 ne kadar? İşte, ehliyet yenileme için son tarih…

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ YENİDEN UZATILDI MI?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ YENİDEN UZATILDI MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için verilen süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Ehliyet yenileme süresinin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. 

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ 2025 NE KADAR?

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir),

Eski tip ehliyet belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar 15 lira ödenmesi gerekecek. 1 Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme işlemi 7 bin 438 lira olacak.

Ehliyet yenileme için verilen süre dolduktan sonra

Ehliyet yenileme için verilen süre dolduktan sonra ise  A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

