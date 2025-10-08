Ehliyet yenilemeyenlerin sürücü belgesi iptal mi olacak? Ehliyet yenileme son tarih 2025 ne zaman?
Eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyen sürücüler, nüfus müdürlüklerinde yoğunluş oluşturmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet yenileme süresi uzatılırken Bakan Ali Yerlikaya, bir kez daha sürede değişiklik olmayacağını ifade etmişti. Ehliyet yenileme işlemleri, gerekli belgelerin hazırlanması ve nüfus müdürlüklerinde randevu oluşturulmasıyla gerçekleştiriliyor. Eski tip ehliyet yenileme işleminden ise 15 lira bedel alınıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemde eski tip ehliyet kullandığı gözükenlere mesaj gönderdi. Peki Ehliyet yenileme son tarih 2025 ne zaman? İşte, ehliyet yenilemek için adım adım yapmanız gerekenler…
Eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği sona eriyor. Ehliyet yenileme işlemleri için bu yıl 31 Temmuz’a kadar süre verilirken yaşanan yoğunluk sonrasında İçişleri Bakanlığı bu sürede değişikliğe gitmişti. Ehliyet yenileme işlemleri sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerinden yapılıyor. Nüfus müdürlüklerinde işlem yapabilmek için vatandaşların öncesinden randevu oluşturması gerekiyor. Türkiye’de yaklaşık 2 milyondan fazla kişi eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. Peki eski tip ehliyet nasıl değiştirilir? İşte, ehliyet yenilemek için son tarih ve gerekli belgeler…