Ehliyet yenilemeyenlerin sürücü belgesi iptal mi olacak? Ehliyet yenileme son tarih 2025 ne zaman?

Eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyen sürücüler, nüfus müdürlüklerinde yoğunluş oluşturmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından ehliyet yenileme süresi uzatılırken Bakan Ali Yerlikaya, bir kez daha sürede değişiklik olmayacağını ifade etmişti. Ehliyet yenileme işlemleri, gerekli belgelerin hazırlanması ve nüfus müdürlüklerinde randevu oluşturulmasıyla gerçekleştiriliyor. Eski tip ehliyet yenileme işleminden ise 15 lira bedel alınıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemde eski tip ehliyet kullandığı gözükenlere mesaj gönderdi. Peki Ehliyet yenileme son tarih 2025 ne zaman? İşte, ehliyet yenilemek için adım adım yapmanız gerekenler…

Ehliyet yenilemeyenlerin sürücü belgesi iptal mi olacak? Ehliyet yenileme son tarih 2025 ne zaman? - 1

Eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği sona eriyor. Ehliyet yenileme işlemleri için bu yıl 31 Temmuz’a kadar süre verilirken yaşanan yoğunluk sonrasında İçişleri Bakanlığı bu sürede değişikliğe gitmişti. Ehliyet yenileme işlemleri sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerinden yapılıyor. Nüfus müdürlüklerinde işlem yapabilmek için vatandaşların öncesinden randevu oluşturması gerekiyor. Türkiye’de yaklaşık 2 milyondan fazla kişi eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. Peki eski tip ehliyet nasıl değiştirilir? İşte, ehliyet yenilemek için son tarih ve gerekli belgeler…

Ehliyet yenilemeyenlerin sürücü belgesi iptal mi olacak? Ehliyet yenileme son tarih 2025 ne zaman? - 2

EHLİYET YENİLEME 2025 NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin 31 Ekim 2025’e kadar uzatıldığını aktardı. Daha önce bu süre 31 Temmuz olarak duyurulurken bu sürenin uzatılması kararı alınmıştı. Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim’e kadar yenileme işlemi yapmadığı durumda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

31 Ekim’e kadar eski sürücü belgesinin yenilenmesi durumunda 15 lira ödeme yapacak. 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilir.

Eski tip ehliyet belgesi geçerliliğini yitirirken tamamen iptal olmayacak. 1 Kasım itibarıyla ehliyet yenileme ücreti B sınıfı için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Ehliyet yenilemeyenlerin sürücü belgesi iptal mi olacak? Ehliyet yenileme son tarih 2025 ne zaman? - 3

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ehliyet yenileme işlemini yapabilmek için öncelikle vatandaşların Nüfus ve Vatandaşlık İşleri’nde randevu oluşturması gerekiyor.

Randevu oluşturma işlemleri Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla veya nvi.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Ehliyet yenilemesi yapabilmek için eski sürücü belgelerini teslim etmesi, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri ve yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları gerekiyor. Bu belgelerin yanı sıra son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile beraber Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Ehliyet yenilemeyenlerin sürücü belgesi iptal mi olacak? Ehliyet yenileme son tarih 2025 ne zaman? - 4

VATANDAŞLARA UYARI MESAJI GELDİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemde eski tip ehliyeti kayıtlı olan kullanıcıların telefonuna bilgilendirme mesajı gönderdi. Gönderilen mesajda “Sistemimizde eski tip sürücü belgesi kullandığınız tespit edilmiştir. Eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği 31.10.2025 tarihinde sona erecek olup bu tarihe kadar değiştirilmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacaktır. Mağduriyet yaşamamanız için 31.10.2025 tarihinden önce 15,00 TL ücret ödeyerek, sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine randevu.nvi.gov.tr adresinden veya Alo 199 çağrı merkezinden randevu alarak başvuru yapabilirsiniz.” ifadeleri yer aldı. 

