Ehliyet yenilemeyenlerin sürücü belgesi iptal mi olacak? Ehliyet yenileme son tarih 2025 ne zaman?

EHLİYET YENİLEME 2025 NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin 31 Ekim 2025’e kadar uzatıldığını aktardı. Daha önce bu süre 31 Temmuz olarak duyurulurken bu sürenin uzatılması kararı alınmıştı. Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim’e kadar yenileme işlemi yapmadığı durumda ehliyetleri geçersiz sayılacak.



31 Ekim’e kadar eski sürücü belgesinin yenilenmesi durumunda 15 lira ödeme yapacak. 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebilir.



Eski tip ehliyet belgesi geçerliliğini yitirirken tamamen iptal olmayacak. 1 Kasım itibarıyla ehliyet yenileme ücreti B sınıfı için 7 bin 438 liraya yükselecek.