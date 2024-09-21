Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor! Milyonlarca sürücü için başvuru yoğunluğu uyarısı

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI VAR MI?

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.



1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.



B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.



Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.