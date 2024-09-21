Ehliyetini yenilemeyenler dikkat: Son tarih yaklaşıyor! Milyonlarca sürücü için başvuru yoğunluğu uyarısı
Milyonlarca sürücü için ehliyet yenileme sürecinde kritik tarih yaklaşıyor. Ehliyet yenileme işlemini henüz tamamlamayan sürücüler için son başvuru tarihi hızla yaklaşırken, nüfus müdürlükleri ve randevu sistemlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Yetkililer, başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Ehliyet yenileme işlemlerini zamanında yapmayan sürücüler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman ve cezası ne?
Ehliyet yenileme işlemleri için nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar artmaya başladı. Eski tip sürücü belgeleri için yenileme işlemlerini henüz tamamlamamış olan vatandaşlar, "Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme gerekli belgeler neler?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte ehliyet yenileme ile ilgili tüm ayrıntılar.