Ehliyetler için son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgesi yenileme süresi uzatıldı mı? Adım adım ehliyet yenileme
Eski tip sürücü belgesini yeni ehliyetlerle değiştirmek için verilen sürenin sonuna geliniyor. 2 milyondan fazla kişinin ehliyetleri geçersiz olabilir. Sürücü belgelerini henüz değiştirmemiş olanlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak 15 TL karşılığında işlemi tamamlayabiliyor. Ancak eski ehliyetleri değiştirmek için son başvuru günü son buluyor. Peki, eski tip sürücü belgesi yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman?
Sürücü belgelerinin yenilenme süreci 2016 yılından bu yana peş peşe üç defa uzatılmıştı. Son başvuru gününe kadar alınan randevularda sürücüler sadece 15 TL ile yenileme yapabiliyor ancak sonrasında bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira olacak. Eski tip sürücü belgesini değiştirecekler NVİ'den randevu oluşturmalılar. Randevular online ve çağrı merkezi aracılığı ile alınabiliyor. Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, ehliyetler geçersiz mi olacak?