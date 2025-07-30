Ehliyetler için son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgesi yenileme süresi uzatıldı mı? Adım adım ehliyet yenileme

Eski tip sürücü belgesini yeni ehliyetlerle değiştirmek için verilen sürenin sonuna geliniyor. 2 milyondan fazla kişinin ehliyetleri geçersiz olabilir. Sürücü belgelerini henüz değiştirmemiş olanlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden randevu alarak 15 TL karşılığında işlemi tamamlayabiliyor. Ancak eski ehliyetleri değiştirmek için son başvuru günü son buluyor. Peki, eski tip sürücü belgesi yenileme süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman?

Ehliyetler için son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgesi yenileme süresi uzatıldı mı? Adım adım ehliyet yenileme - 1

Sürücü belgelerinin yenilenme süreci 2016 yılından bu yana peş peşe üç defa uzatılmıştı. Son başvuru gününe kadar alınan randevularda sürücüler sadece 15 TL ile yenileme yapabiliyor ancak sonrasında bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira olacak. Eski tip sürücü belgesini değiştirecekler NVİ'den randevu oluşturmalılar. Randevular online ve çağrı merkezi aracılığı ile alınabiliyor. Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor, ehliyetler geçersiz mi olacak?

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Ehliyetler için son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgesi yenileme süresi uzatıldı mı? Adım adım ehliyet yenileme - 2

EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN

Eski tip sürücü belgelerinin yenisi ile değiştirilmesi için son gün 31 Temmuz olarak duyuruldu. Ehliyet değiştirme süreci 2016 yılından itibaren üç defa uzatılmıştı. Bu nedenle sürecin uzatılmasına dair bir açıklama bulunmuyor.

Ehliyetler için son gün ne zaman? Eski tip sürücü belgesi yenileme süresi uzatıldı mı? Adım adım ehliyet yenileme - 3

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME ADIMLARI

* Eski tip sürücü belgesine sahip olan sürücüler ilk olarak NVİ Alo 199 Çağrı merkezinden ya da randevu.nvi.gov.tr web yollarından biri ile randevu oluşturulur.

* Sürücü belgesi değişikliği için talep edilen 15 TL anlaşmalı bankalar ve vergi dairesi müdürlüklerine ödenir ve makbuz saklanır.

* Randevuda istenen belgeler temin edilir. İştenen belgeler;
Mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı ödendiğine dair makbuz
1 adet biyometrik fotoğraf
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda)

* Randevu gününde Nüfus Müdürlüğünde bulunulması gerekir.

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