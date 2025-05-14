Ehliyetsiz sürücü Kübra'yı hayattan kopardı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

KÜBRA'NIN ARKADAŞLARI EYLEM YAPTI

Kübra Sofioğlu'nun arkadaşları, kazanın meydana geldiği caddede eylem yaptı. 'Bu bir kaza değil, ihmal', 'Adalet slogan değil' ve 'Kübra'nın sesi ol' yazılı pankartlar açıldı.