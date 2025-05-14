Ehliyetsiz sürücü Kübra'yı hayattan kopardı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı lise öğrencisi Kübra Sofioğlu (17) hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Ehliyetsiz sürücü Kübra'yı hayattan kopardı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı - 1

Kaza, 6 Mayıs'ta Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75'inci Cadde'de meydana geldi. C.G. idaresindeki kiralık otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı.

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Ehliyetsiz sürücü Kübra'yı hayattan kopardı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı - 2

Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sofioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ehliyetsiz sürücü Kübra'yı hayattan kopardı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı - 3

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI


Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde defnedildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen C.G. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ehliyetsiz sürücü Kübra'yı hayattan kopardı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı - 4

KÜBRA'NIN ARKADAŞLARI EYLEM YAPTI

Kübra Sofioğlu'nun arkadaşları, kazanın meydana geldiği caddede eylem yaptı. 'Bu bir kaza değil, ihmal', 'Adalet slogan değil' ve 'Kübra'nın sesi ol' yazılı pankartlar açıldı.

Ehliyetsiz sürücü Kübra'yı hayattan kopardı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı - 5

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Sofioğlu'na, süratli şekilde yolda ilerleyen C.G.'nin kullandığı otomobilin çarptığı, Sofioğlu'nun metrelerce savrulduğu yer aldı.

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