Ehliyetsiz sürücü Kübra'yı hayattan kopardı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı lise öğrencisi Kübra Sofioğlu (17) hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
Kaza, 6 Mayıs'ta Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75'inci Cadde'de meydana geldi. C.G. idaresindeki kiralık otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı.