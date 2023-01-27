Ehliyetsiz sürücü polise yakalandı, yardıma çağırdığı arkadaşı da ehliyetsiz çıktı

ARKADAŞI DA EHLİYETSİZ ÇIKTI

Özdemir’e polis ekiplerince ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak gibi çeşitli suçlardan 8 bin TL para cezası uygulandı.

Özdemir'in motosikletin sahibi olan ağabeyine de 8 bin TL cezai işlem uygulandı. Yazılan cezalar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan genç, motosikleti alması için arkadaşını da olay yerine çağırdı. Özdemir, gelen arkadaşının ‘bende ehliyet yok’ demesi ile ikinci şokunu yaşadı.