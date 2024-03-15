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Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kaza sonrası küfürlü videosu ortaya çıktı | Anne-oğul ABD'de firarda

İstanbul'da Mart cuma günü yaşanan kazada ehliyetsiz sürücü T.C. (17), Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçmıştı. Anne-oğul dün ABD'de görüntülenirken, kaza sonrasına ait yeni bir görüntü de ortaya çıktı.

Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kaza sonrası küfürlü videosu ortaya çıktı | Anne-oğul ABD'de firarda - 1

İstanbul Eyüpsultan'da orman yolunda 1 Mart'ta gerçekleşen kazada, ehliyetsiz sürücü T.C. iddiaya göre arkadaşlarıyla yaptığı yarış sırasında yaptığı kazada Murat Aci'nin ölümüne neden oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kaza sonrası küfürlü videosu ortaya çıktı | Anne-oğul ABD'de firarda - 2

ÖNCE MISIR'A, SONRA ABD'YE KAÇTILAR

Kazanın ardından yazar anne Eylem Tok, oğluyla birlikte önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gitmişti.

Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kaza sonrası küfürlü videosu ortaya çıktı | Anne-oğul ABD'de firarda - 3

KAZA SONRASI KÜFÜRLÜ VİDEO

Türkiye'yi sarsan kazayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. 

Eyüpsultan'daki kaza sonrası; ehliyetsiz T.C'nin telefonuyla görüntülediği ve ettiği küfürlerin duyulduğu bir video ortaya çıktı.

Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kaza sonrası küfürlü videosu ortaya çıktı | Anne-oğul ABD'de firarda - 4

"BÖYLE ŞANSI ..."

Videoda T.C., cep telefonuyla yaptığı çekimde kaza sonrası aracının iç kısmını görüntülüyor.

Kullanılamaz hale gelen otomobilin videosunu çeken T.C.'nin o sırada ettiği "Böyle şansı s...." küfürü de duyuluyor.

Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kaza sonrası küfürlü videosu ortaya çıktı | Anne-oğul ABD'de firarda - 5

"RAHATLIKLARINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Firardaki anne ve oğlu, New York sokaklarında mutlu bir şekilde gezerken görülmüş, bu görüntüler infial yaratmıştı. 

ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Gözde G, o anları şöyle anlatmıştı: 

"13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum. Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum.

Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kaza sonrası küfürlü videosu ortaya çıktı | Anne-oğul ABD'de firarda - 6

Kazada yaşamını yitiren Oğuz Murat Aci’nin babası, T.C.’nin ailesinin dolaylı yoldan kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek ''10 veya 12'nci gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım; anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye.” ifadelerini kullanmıştı.

Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kaza sonrası küfürlü videosu ortaya çıktı | Anne-oğul ABD'de firarda - 7
Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kaza sonrası küfürlü videosu ortaya çıktı | Anne-oğul ABD'de firarda - 8
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