Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kaza sonrası küfürlü videosu ortaya çıktı | Anne-oğul ABD'de firarda

"RAHATLIKLARINI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Firardaki anne ve oğlu, New York sokaklarında mutlu bir şekilde gezerken görülmüş, bu görüntüler infial yaratmıştı.

ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Gözde G, o anları şöyle anlatmıştı:

"13 Mart Çarşamba günü, Amerika saatiyle akşam 17.00 civarında, Manhattan'da 57. Sokak ve 6. Cadde arasında bir sokak öteden fark ettim onları. Bu olayı yakından takip ediyordum. Yaklaştım, neşe ve kahkaha içerisinde yürüdüklerini görünce açıkçası kanıma dokundu. Rahatlıklarını görünce şok oldum.