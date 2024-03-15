Ehliyetsiz sürücü T.C.'nin kaza sonrası küfürlü videosu ortaya çıktı | Anne-oğul ABD'de firarda
İstanbul'da Mart cuma günü yaşanan kazada ehliyetsiz sürücü T.C. (17), Murat Aci'nin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra annesi Eylem Tok ile önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçmıştı. Anne-oğul dün ABD'de görüntülenirken, kaza sonrasına ait yeni bir görüntü de ortaya çıktı.
İstanbul Eyüpsultan'da orman yolunda 1 Mart'ta gerçekleşen kazada, ehliyetsiz sürücü T.C. iddiaya göre arkadaşlarıyla yaptığı yarış sırasında yaptığı kazada Murat Aci'nin ölümüne neden oldu.