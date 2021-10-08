Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen çocuk kusurlu bulundu

KAZA GÖZÜ ÖNÜNDE OLMUŞ

Kazanın meydana geldiği yerde açıklamada bulunan anne Saadet Çoğalan, olay günü oğlu Emirhan'ın kaldırımda oynadığına dikkat çekip şöyle konuştu:

"Bulunduğu yer gayet güzeldi. Otomobil köşeyi döndü, sokağa girmek için manevra yaptı. Kazanın olacağını sezip, 'Dur, oğlum orada' diye bağırıp, koştum ama yetişemedim. Ancak, otomobil sürücüsü aksine gaza bastı. Otomobili kullanan komşumuz Arzu Döş, beni gördü. Oğluma çarpıp, kaldırımdaki park halindeki servis otobüsüne sıkıştırdı.

Oysa otomobili kullanan Döş, beni görmüştü. Kazada evladımı da kusurlu buluyorlar. 'Yüzde 20 kusurlu' diyorlar. Evladım, nerede oynayacaktı? Halen dava açılmadı. Sürücü serbest kalamaz. Bu bir cinayettir, 'trafik kazası' deyip geçilmesin. Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpsaydı bu kaza olurdu. Oysa ki çocuğum kaldırımdaydı.''