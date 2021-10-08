Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen çocuk kusurlu bulundu

'de kaldırımda oynarken ehliyetsiz sürücünün otomobiliyle çarparak park halindeki otobüse sıkıştırmasıyla hayatını kaybeden 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan, bilirkişi tarafından kusurlu bulundu. 44 gün tutuklu kalan sürücü, adli kontrolle tahliye edildi.

Haberler - DHA 08.10.2021 - 10:16

Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen çocuk kusurlu bulundu - 1
'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Mustafa Çoğalan (35) ve Saadet Çoğalan (27) çiftinin çocukları Emirhan Çoğalan'a, 27 Mayıs'ta iddiaya göre, evlerinin önündeki kaldırımda bisikletiyle oynarken manevra yapan komşuları ehliyetsiz sürücü Arzu Döş'ün kullandığı otomobil çarptı.
Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen çocuk kusurlu bulundu - 2

BİLİRKİŞİYE GÖRE EMİRHAN DA KUSURLU

Emirhan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 44 gün tutuklu kalan Arzu Döş, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda Emirhan'ın da kusurlu olduğu belirtildi.
Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen çocuk kusurlu bulundu - 3

"KAVRAYACAK YAŞTA DEĞİL, AMA KURAL İHLALİ VAR"

Bilirkişi gerekçe olarak da raporda, Emirhan'ın iyiyi, doğruyu ayırt edecek düzeyde ve yayaların uyması, uygulaması gereken trafik kurallarını kavrayacak, bilecek yaşta olmadığına dikkat çekip, taşıt yolu üzerinde gayrinizami hareketlerde bulunarak dikkatsiz ve tedbirsiz davranışıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun 68/C maddesini içeren 'trafiği engelleyecek ve tehlikeye düşürecek davranışta bulunma' ve Karayolları Yönetmeliği'nin 138/B maddesinde belirtilen 'yayalar, taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarından karşıya geçmek zorundadır' hükmünü ihlal ettiği görüş ve kanaatine varıldığını açıkladı.
Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen çocuk kusurlu bulundu - 4

ACILI AİLE KARARA TEPKİLİ

Kazanın üzerinden 4 ayı aşkın süre geçmesine rağmen Döş hakkında dava açılmaması ve bilirkişi raporunda yaşamını yitiren Emirhan'ın da kusurlu bulunmasına Çoğalan Ailesi tepki gösterdi.
Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen çocuk kusurlu bulundu - 5

KAZA GÖZÜ ÖNÜNDE OLMUŞ

Kazanın meydana geldiği yerde açıklamada bulunan anne Saadet Çoğalan, olay günü oğlu Emirhan'ın kaldırımda oynadığına dikkat çekip şöyle konuştu:

"Bulunduğu yer gayet güzeldi. Otomobil köşeyi döndü, sokağa girmek için manevra yaptı. Kazanın olacağını sezip, 'Dur, oğlum orada' diye bağırıp, koştum ama yetişemedim. Ancak, otomobil sürücüsü aksine gaza bastı. Otomobili kullanan komşumuz Arzu Döş, beni gördü. Oğluma çarpıp, kaldırımdaki park halindeki servis otobüsüne sıkıştırdı.

Oysa otomobili kullanan Döş, beni görmüştü. Kazada evladımı da kusurlu buluyorlar. 'Yüzde 20 kusurlu' diyorlar. Evladım, nerede oynayacaktı? Halen dava açılmadı. Sürücü serbest kalamaz. Bu bir cinayettir, 'trafik kazası' deyip geçilmesin. Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpsaydı bu kaza olurdu. Oysa ki çocuğum kaldırımdaydı.''

Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen çocuk kusurlu bulundu - 6

''KAZA DENMESİNE ANLAM VEREMİYORUM''

Olaya 'kaza' denmesine anlam veremediğini belirten baba Mustafa Çoğalan ise, "Oğlum, yola fırlamış olsa bunun kaza olduğunu anlarım. Ancak, kaldırımda oynuyor. Zaten sokak araç trafiğinin yoğun olmadığı bir yer. Ehliyetsiz bir sürücü kaldırımdaki çocuğu ezip, serbest kalıyorsa, 'adalet yok' diye düşünüyorum. Araçta 4 kişi var. Hadi biri bilinçsiz. Hepsi mi bilinçsiz?" diye konuştu.
Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen çocuk kusurlu bulundu - 7

''EMİRHAN'IN KALDIRIMDA OLDUĞU BELLİ''

Çoğalan Ailesi'nin avukatı Özcan Çiçek ise konunun takipçisi olduklarını söyledi.

Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen çocuk kusurlu bulundu - 8
Bilirkişi raporunda, kaldırımda olmasına rağmen Emirhan'a araç yolunda olduğu gerekçesiyle kusur verildiğine dikkat çeken avukat Çiçek, "Çocuk, bilirkişi raporuna göre yoldaymış gibi görünüyor. Oysa gerek vatandaşın çektiği gerekse de bilirkişinin kendi çektiği fotoğraflarda bile Emirhan'ın kaldırımda olduğu belli. Kazanın üzerinden geçen zamana rağmen ne iddianame hazırlandı ne de duruşma günü belli. Tahliyenin haksız olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.
Ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ölen çocuk kusurlu bulundu - 9

PARKA ADI VERİLDİ

Öte yandan kazanın ardından Karşıyaka Belediyesi Emirhan'ın adını, evlerinin karşısındaki parka verdi.

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