Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz'dan kötü haber

Bursa'da ehliyet sürücünün kamyonetle çarptığı 16 yaşındaki Zeynep Nazlı Sarıkaya yaşam mücadelesi veriyor. Şüpheli tutuklanırken hastanede yoğun bakım ünitesinde 4 gündür uyutulan Zeynep Naz'ın bacaklarını kaybedebileceği ifade edildi.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz'dan kötü haber - 1

Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı.

Merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Nazlı Sarıkaya, kamyonetin altında kaldı.

Ağır yaralanan Sarıkaya, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Kaçan sürücü Efe Şayık ise kazanın ardından ailesiyle gittiği Nilüfer Polis Merkezi'nde teslim oldu. 

TÜRKİYE HABERLERİ

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz'dan kötü haber - 2

ÖNCE SERBEST BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Şayık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Efe Şayık, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Şayık, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Bilinçli taksirle hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama" suçundan tutuklandı.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz'dan kötü haber - 3

MOBESE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntüde, Zeynep Nazlı Sarıkaya’nın yanındaki arkadaşıyla yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalıştığı, arkadaşının gelen kamyoneti fark etmesiyle kolundan tutup çekmek istediği, hızla gelen kamyonetin Sarıkaya'ya çarptığı görüldü.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz'dan kötü haber - 4

Çarpmanın şiddetiyle Zeynep Naz'ın metrelerce savrulduğu görüldü.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz'dan kötü haber - 5

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Zeynep Nazlı Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

Baba Yetkin Sarıkaya, kızının sağlık durumunda şu anda bir ilerleme gözükmediğini kaydetti. "Tam aksi gerileme var." diye konuşan Sarıkaya, "Doktorlar, uzuv kayıpları olabileceğini ve kızımın bacaklarını kaybedebileceğini söylediler." dedi.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz'dan kötü haber - 6

"EHLİYETSİZ DİREKSİYON BAŞINA GEÇMESİ CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR"

Trafik kaza raporunda ehliyetsiz sürücünün hızını azaltmadığı için yüzde 25, kızının ise kırmızı ışıkta yolun karşısına geçtiği için ışık ihlalinden yüzde 75 kusurlu bulunduğunu belirten Sarıkaya, "Olayın olduğu yerde azami hız sınırı 30 kilometredir. Fakat sürücü Efe Şayık, bu hızdan çok daha fazla hızlı ve frenleme yapmamış. Bu çocuğun ehliyetsiz direksiyon başına geçmesi, cinayete teşebbüstür. Ben burada çocuğumun canıyla uğraşırken bir taraftan da bu olaylarla uğraşıyorum.” diye konuştu.

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