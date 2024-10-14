Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz'dan kötü haber

"EHLİYETSİZ DİREKSİYON BAŞINA GEÇMESİ CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR"

Trafik kaza raporunda ehliyetsiz sürücünün hızını azaltmadığı için yüzde 25, kızının ise kırmızı ışıkta yolun karşısına geçtiği için ışık ihlalinden yüzde 75 kusurlu bulunduğunu belirten Sarıkaya, "Olayın olduğu yerde azami hız sınırı 30 kilometredir. Fakat sürücü Efe Şayık, bu hızdan çok daha fazla hızlı ve frenleme yapmamış. Bu çocuğun ehliyetsiz direksiyon başına geçmesi, cinayete teşebbüstür. Ben burada çocuğumun canıyla uğraşırken bir taraftan da bu olaylarla uğraşıyorum.” diye konuştu.