Ehliyetsiz sürücünün çarptığı Zeynep Naz'dan kötü haber
Bursa'da ehliyet sürücünün kamyonetle çarptığı 16 yaşındaki Zeynep Nazlı Sarıkaya yaşam mücadelesi veriyor. Şüpheli tutuklanırken hastanede yoğun bakım ünitesinde 4 gündür uyutulan Zeynep Naz'ın bacaklarını kaybedebileceği ifade edildi.
Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı.
Merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Nazlı Sarıkaya, kamyonetin altında kaldı.
Ağır yaralanan Sarıkaya, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Kaçan sürücü Efe Şayık ise kazanın ardından ailesiyle gittiği Nilüfer Polis Merkezi'nde teslim oldu.