Ehliyetsiz sürücünün yakınından polise ilginç teklif: "Benim ehliyetime yazamaz mısınız?"
Aksaray'da ehliyetsiz otomobil kullanırken polise yakalanan genç sürücünün yakını olan kadın, polis memurlarına kamu personeli olduğunu söyledikten sonra yasal olmayan işlem teklifinde bulundu. İstediği olmayan kadın küfür ve tehdit savurdu.
Olay gece yarısı Büyükbölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bekçilerle birlikte uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama noktasına yaklaşan otomobile dur ihtarında bulundu.