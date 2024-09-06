Ehliyetsiz sürücünün yakınından polise ilginç teklif: "Benim ehliyetime yazamaz mısınız?"

1'İ KADIN 3 KİŞİ TEHDİT VE KÜFÜRLERLE BASIN MENSUBUNUN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Ehliyetsiz yakalanan genç sürücü hemen yakınlarını telefonla arayarak polise yakalandığını söylerken, olay yerine E.A. isimli kadınla birlikte 2 erkek olmak üzere 3 yakını geldi.

Polis otosu başında genç sürücüye cezai işlem uygulandığı esnada kameraları fark eden kadın basın mensuplarına "Çekmeyin" dedi. Kamu personeli olduğunu belirten kadın daha sonra polis memuruna, "Başka bir şeyden benim ehliyetime yazamaz mısınız?" diye teklifte bulundu.