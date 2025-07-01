Ek ders ücreti Temmuz'da ne kadar olacak? 2025 Öğretmenlerin güncel ek ders ücreti
Öğretmenlere, zorunlu ders saatleri dışındaki saat başı verilen her ders için ödeme yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin unvanına göre ek ders ödemeleri de farklılık gösteriyor. Ek ders veren personeller Temmuz ek ders ücretlerine odaklandı. Temmuz ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zamlarla beraber ek ders parası da değişecek. Peki, Temmuz'da ek ders parası ne kadar olacak?
Ek ders ödemeleri, öğretmelerin zorunlu dersleri dışında kalan sürede verilen dersler için söz konusu oluyor. 2025 Ocak ayı itibarıyla 141,75 TL ek ders parası yatırılıyor. Bu tutar ise öğretmenin unvanına göre değişiyor. Her saat için hesaplara geçen ek ders parası, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon rakamları sonrasında artacak. İşte, öğretmenlerin ek ders ödemesi hakkında detaylar...