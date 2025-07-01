Ek ders ücreti Temmuz'da ne kadar olacak? 2025 Öğretmenlerin güncel ek ders ücreti

EK DERS PARASI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli memurun 5 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 14'lük zammı garantilmesi ardından gözler haziran verisine çevrildi. Tahmini olarak öğretmenlere de yüzde 15 civarında bir zammın söz konusu olması bekleniyor.



Buna bağlı olarak ek ders ücretlerinin yüzde 15 zam durumunda; kadrolu öğretmen için 137,34 TL, sözleşmeli öğretmen için ise 117,94 TL olması öngörülüyor. Hesaplamada yüzde 15 vergi dilim dikkate alınmıştır.